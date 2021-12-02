أُراهِنُ..أنَّكَ سوفَ تعُودُ،تجُودُ المصابيحُ بالضَّوءِ في أُفقِ أيَّامِنالا مِراءَ..ستُفتحُ نافذةُ الحُلمِ..ذاتَ لقاءٍ قريبٍتمُرُّ الجراحُ كما تشتهي أنْ تمُرَّستنطلقُ الأغنياتُ بلا عائقٍ؛أوْ سُدودٍسيُسدَلُ هذا السِّتارُ على رحلةِ الأمسِما أروعَ الكبرياءَفحينَ تهُبُّ عواصفُ تلكَ الجُمُوعِ..تُرَدُّ التَّواريخُ،يخضرُّ عُشْبُ الحُقُولِ،ويمضي الجفافُ..إلى حيثُ..لا مُلتقىسنُلقي الهُمُومَ على تلَّةٍ..لا قرارَلهاسيُؤنسنا الشِّعرُ يا صاحبي في الليالي الطَّويلةِ،والبردِلا وقتَ للحُزنِ،للمُفرداتِ الَّتي لنْ تُحرِّكَ قلبَ المُريدِ..إلى حضرةٍ مْنْ مجازٍ،ونورٍلناما نودُّ مِنَ الماءِ،مِنْ لذَّةِ الإرتقاءِرَفَضْنَا السُّقُوطَ / السُّكُوتَ الَّذي كبَّلَ الخَطْوَ/واللايقينَإليهِ..تحِنُّ طُيورُ المنافي،ويرتحلُ الطَّيِّبونْكفى ما يُحيطُ بنا مِنْ ظُنونْ!