تحتفل إذاعة الشارقة باليوم الوطني الـ50 للدولة بطريقتها الخاصة، حيث خصصت برامج وإطلالات وفقرات متنوعة من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، في بث استثنائي، تحت عنوان تطلعات وطن، بالإضافة إلى مشاركة حيوية من قبل الجمهور تتضمن مسابقات وأسئلة وجوائز، عبر منصات ووسائل التواصل الاجتماعي. وكذلك سيكون هناك حضور وتفاعل بين إذاعة الشارقة وخمس إذاعات عربية في هذه المناسبة الوطنية المجيدة.

وقالت عبير الشاوي، مديرة إذاعة الشارقة، نحتفل في اليوم الوطني الـ50 للدولة بطريقة تؤكد عمق الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة التي سارت على طريق الآباء المؤسسين وأكملت مشوارهم في أن تحقق الإمارات النجاح تلو النجاح في كل المجالات والقطاعات، ونجدها مناسبة لنرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لقيادة الوطن في هذه المناسبة الوطنية التي نعتز بها جميعاً.

ولفتت الشاوي إلى أن برامج إذاعة الشارقة بمناسبة اليوم الوطني ستكون مميزة ومفعمة بحب الوطن، وستكون الإذاعة حاضرة في نقل خارجي في مختلف المواقع لتنقل الأحداث والفعاليات وفرحة الناس من خلال شبكة مراسلي الإذاعة الذين يتوزعون في أكثر من مركز تجاري وموقع عام، في الشارقة وضواحيها.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص فقرات عديدة في برامج الإذاعة تتضمن استضافة ضيوف مميزين من مختلف الجنسيات والاختصاصات في الثقافة والفن والتراث والعلوم، وغيرها، سواء عبر تسجيل مسبق أو على الهواء مباشرة.

وأوضحت أن اليوم الوطني سيشهد تنسيقاً عالي المستوى بين إذاعة الشارقة و5 إذاعات عربية، (السعودية والكويت والبحرين ومصر والأردن) في بث مشترك على فترتين صباحية ومسائية، حيث يتم التركيز على تغطية ومتابعة مختلف البرامج والأنشطة والفعاليات المرتبطة باليوم الوطني الـ50 للدولة، لافتة إلى أن العلاقات الاستراتيجية بيننا وبين الأشقاء تتجلى من خلال أشكال ومضامين عديدة، من بينها هذه المناسبة الوطنية المجيدة التي نحتفل بها جميعاً مع أشقائنا وزملائنا في 5 إذاعات عربية.

5 إذاعات عربية

تشارك 5 إذاعات عربية الإمارات فرحتها بمناسبة اليوم الوطني الـ50 للدولة، حيث يتم الربط بين إذاعة الشارقة، وإذاعات عربية، هي إذاعة المملكة العربية السعودية، إذاعة الكويت، إذاعة مملكة البحرين، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وصوت العرب من القاهرة، على فترتين: صباحية (إذاعة مملكة البحرين، إذاعة الكويت، صوت العرب من القاهرة، وذلك من العاشرة حتى الثانية عشرة)، ومسائية (إذاعة المملكة العربية السعودية، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية JBC، وذلك من الثامنة حتى العاشرة).

وقال علي أحمد القاسم، مدير عام إذاعة جدة والمشرف العام على الإذاعات بجدة، نحتفل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في يومها الوطني من خلال بث مشترك مع إذاعة الشارقة، وهذا ما نفتخر به نظراً لأنه يعكس عمق العلاقات الأخوية المتينة بين المملكة والإمارات الذي يتجلى في كل المجالات والقطاعات، ونحرص دوماً كما هو حال الأشقاء في الإمارات على أن نكون معاً خصوصاً في مثل هذه المناسبات الوطنية المجيدة، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون والعمل المشترك يؤكد على طبيعة العلاقات بيننا التي نعمل دوماً على تعزيزها وترسيخها.

وتابع: هنيئاً لدولة الإمارات في عيدها الوطني، وكل عام وشعب الإمارات الشقيق بخير.

ومن جانبه، قال سعد الفندي، الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة في دولة الكويت، نبارك لأنفسنا ولشعب دولة الإمارات الوفي باليوم الوطني الـ50 للإمارات الشقيقة، مؤكداً أن احتفالات الإمارات بعيدها الوطني هو يوم للكويت.

وأكد الفندي أن إذاعة دولة الكويت في جميع محطاتها استعدت كعادتها أن تحتفل مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال بث مشترك على أوقات متفرقة بجميع محطات إذاعة دولة الكويت، وخصصت 5 برامج لهذا البث المباشر المشترك، كما أنتجت عدة فلاشات لهذه المناسبة وبرامج خاصة مسجلة واستضافة أكاديميين وفنانين ورياضيين من أهلنا في الإمارات، وهذا أقل شيء نقدمه لأهلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وختم الفندي حديثه، نتمنى للأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ولحكام الإمارات.

ومن جانبه، قال مدير إذاعة البحرين يونس سلمان، بداية نتقدم للأشقاء في دولة الإمارات قيادة وشعباً بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات، ونجدها فرصة مهمة لنعبر من خلالها عن تقديرنا واعتزازنا بما حققت الإمارات طوال 50 عاماً من إنجازات ونجاحات غطت كافة مجالات وقطاعات العمل والإنتاج والحياة.

وأضاف: سيكون للاحتفال باليوم الوطني للأشقاء في دولة الإمارات نكهات مميزة تليق بمكانة وسمعة الإمارات، ويسعدنا أن نكون شركاء مع الأشقاء والزملاء في إذاعة الشارقة لتغطية ومتابعة الفعاليات والأنشطة المرتبطة باليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات.

وبدوره، قال مدير قنوات البث الأردنية، أمين القرعان، ستشارك قنوات البث الأردنية ممثلة بإذاعة JBC الأردنية احتفالات الأشقاء في دولة الإمارات باليوم الوطني الـ50، حيث ستخصص فقرة من برامجها في بث استثنائي ومشترك مع إذاعة الشارقة من خلال استضافة ضيوف يؤكدون عمق الروابط المشتركة بين البلدين اللذين تجمعهما العديد من الروابط والنجاحات.

وهنأ مدير قنوات البث الأردنية دولة الإمارات قيادة وشعباً باحتفالاتها بالعيد الوطني الـ50، وما حققته الإمارات من نجاحات، مؤكداً عمق الأواصر المشتركة بين البلدين، فعلى مدار 50 عاماً شهدت العلاقات إنجازات ونجاحات انعكست على العلاقات الاقتصادية وقطاعات العمل بين البلدين.

ومن جانبها، قالت الدكتور لمياء محمود، رئيس شبكة إذاعة صوت العرب، الإذاعة المصرية الرسمية، بداية نتقدم لدولة الإمارات قيادة وشعباً بالتهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ50، وما يربطنا بدولة الإمارات كثير وعظيم جداً، وفي كل يوم نشهد تطورات غير مسبوقة في العلاقة بين البلدين الشقيقين تصل إلى كل المجالات والقطاعات، وهو ما تعمل قيادة البلدين على ترسيخه وتعزيزه باستمرار.

وتابعت: نحن سعداء جداً لأننا سنشارك دولة الإمارات فرحتها في عيدها الوطني، وذلك من خلال بث مشترك لساعات عدة تركز كلها على أهمية ومكانة وقيمة اليوم الوطني والإنجازات التي حققتها الإمارات عبر مسيرة 50 عاماً وما شهدته من تطور ونهضة وتقدم في كل المجالات، خصوصاً العلاقات العربية المشتركة التي تعتبر الإمارات سباقة في التركيز عليها. لافتة إلى أن صوت العرب خصصت يوماً مفتوحاً عن اليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات.