* إلى علي الدميني الرفيق بكل شيءموّال جنوبي:«أنا لك في نهار يقدح الشور رأسك وانت ليما جحدنا وصايا الجدّ يا مودماني لي ولكوان وقع من رفيقك ما يعكّر مزاجك فانتصف لهلا تقل كم لي أعسّ المراضى وابى يلمح لناتتعافى وتعرض سادة أولاد يحيى والبشيريمن يداوي قلوب الخلق ذا ما تداوى يا علي»انتبهنا لصوتِ المغنيقُبيل الوصول إلى المنعطففتدارك بالريّ شتلاتنافتنامت وطاب الجنى وأدّى زكاة مزارعنا واخترفانتبه حدسه للصوص الطريقفتلافى مسار قوافلنا المُختطفاحتوى تِيهناوأسرَّ لجوع الغيوم بشوق الصدففهمى وابلٌوأفاق الحيا في ضفاف الجُهيدفتلبّس راعي الحلال الشغفواصطفى دلّة الكيف من شاذلية شدا وأراح الذراع على مسندٍ مُغرمٍ بالترفحرّر الحِسَّ من بؤرةِ الوهمِحلّق بالأمنياتِصفّ القناديلفحنَّ على الغيل صدر السعفوروى مسمع الكَرْمِ بالشِّعرحتى ذرفثم قال كما قال أسلافه «ذُقْ، فمن ذاق حتماً عرف»(مدقال):مرحبا يا محضري لين ترضىوالله ما كنا خسرنا ولاش