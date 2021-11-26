اختتم أدبي الحدود الشمالية، أعمال ملتقى السرد العربي، عن القصة القصيرة في المملكة الذي نسّق له وأشرف على تنفيذه الببلوغرافي خالد اليوسف. وتناول أكثر من 50 مشاركاً طيلة ستة أسابيع -عبر برنامج «زوم»- تاريخ وواقع القصة القصيرة في المملكة. أسهم في محور القصة والمؤثرات النقاد؛ الدكتور حسن النعمي، والدكتور حسن الحازمي، والدكتور مرتضى سيد، والدكتور عبدالله الطيب، وخلف القرشي، ونادية خوندنة، والدكتور عبدالعزيز الطلحي، ومحمد ربيع الغامدي، وفاطمة البلوي، وجبير المليحان، وخالد اليوسف، وهاني حجي، ومريم الحسن.وتحدث في محور قصص الأطفال واليافعين؛ الدكتورة وفاء السبيل، وإبراهيم مغفوري، وخلود الواو، وفيصل سلمان، والدكتورة أماني الناجم، والدكتورة فردوس أبو القاسم، وفرج الظفيري، وكفاح بوعلي، وشفاء الزهراني، ومحمد العرفج، وأروى الثنيان، ومريم الصقر.وتناول محور القصة القصيرة جداً؛ الدكتور محمد البشير، وحسن البطران، والدكتورة زينب الخضيري، وظافر الجبيري والدكتور خالد الخضري، ومحمد مدخلي، وحسن آل غزوي، وعبدالجليل الحافظ، والدكتورة شيمة الشمري، وطاهر الزارعي، وابتسام البقمي، ومحمد الحازمي، والدكتور سامي جريدي، والدكتور فهد البكر، وعبدالواحد اليحيائي، والدكتورة سهام العبودي.وأسهم السرديون الجُدد؛ فيصل غمري، وحليم الفرجي، وخالد الداموك، وفاطمة الدوسري، والدكتورة زكية العتيبي، وسعاد عسيري، ومحمد الرياني، وسعود آل سمرة، وفاطمة الغامدي، وأحمد زين، ومحمد بن مانع، وموسى الثنيان، و جارالله العميم، والدكتورة سميرة الزهراني، ومريم الزهراني، وضيف فهد، بأوراق عمل عن كتاباتهم.وقدّم السرديون المخضرمون؛ عبدالعزيز الصقعبي، ومحمد المزيني، وجمعان الكرت، وبلقيس الملحم، وعلي العلي، وعبدالله التعزي، وإبراهيم شحبي، ونورة الأحمري، ومحمد عجيم، وناصر الجاسم، وإبراهيم مضواح، ومحمد الراشدي، وصلاح القرشي، وأمل الفاران، ويوسف المحيميد، وعبدالله الوصالي، شهادات عن تجاربهم.وفي ندوتين عن المخلصين لكتابة القصة القصيرة، استعرض؛ ناصر العديلي، وعبدالله ساعد، وفوزية الجارالله، وأحمد القاضي، وأحمد بوقري، ووفاء الطيب، وهيفاء الفريح، أبرز محطات السرد في حياتهم.وكرّم الملتقى القُصّاص؛ خليل الفزيع، وعمر زيلع، ومحمد قدس، وجبير المليحان، وعثمان الغامدي.