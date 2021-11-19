نظّم مركز البحوث والتواصل المعرفي الملتقى السعودي الأوزبكي للأدب، بالتعاون مع جامعة علي شير نوائي للغة الأوزبكية وآدابها بطشقند، واتحاد أدباء أوزبكستان.

وناقش الملتقى قضايا التواصل المعرفي والثقافي بين السعودية وأوزبكستان، والفنون الأدبية المختلفة من رواية وقصة قصيرة وشعر، والأعمال المترجمة من اللغتين الأوزبكية والسعودية.

حضر الملتقى السفير الأوزبكي لدى السعوية السيد/ أولوغ بيك مقصودوف، وشارك فيه من الجانب السعودي: الأستاذ الدكتور يحيى بن جنيد رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي، والأستاذ الدكتور حسن النعمي رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الملك عبدالعزيز، وعبدالله الكويليت المدير التنفيذي لمركز البحوث والتواصل المعرفي، وخالد اليوسف الروائي والببلوجرافي، وأسامة يوسف الإدريسي الباحث بمركز البحوث والتواصل المعرفي.

ومن الجانب الأوزبكي، تحدّث كل من الأستاذ الدكتور خورشيد دوست محمد، الأديب الأوزبكي وعضو المجلس الأعلى بأوزبكستان، والدكتور أحمد جان ميلي بايف رئيس هيئة تحرير مجلة «جهان أدبياتي»، والأستاذ الدكتور بهادر كريم أستاذ النقد الأدبي بجامعة علي شير نوائي، والدكتور مرتضى سيد عمروف أستاذ اللغة العربية بجامعة علي شير نوائي والمترجم.

وقدّم المشاركون من الجانبين أوراقاً علمية تناولت الأدب السعودي والأوزبكي، وقضايا التواصل المعرفي والثقافي بين البلدين. ودشّن الملتقى مجموعة من الكتب المترجمة من الأدب السعودي إلى اللغة الأوزبكية، وكتاب: «فن القصة القصيرة في الأدب الأوزبكي الحديث» الذي صدر باللغة العربية.

وكان مركز البحوث والتواصل المعرفي قد أسهم في نشر عدد من الأعمال إلى اللغة الأوزبكية في وقت سابق، ومنها:

- «ثمن التضحية» لحامد دمنهوري.

- «ثقب في رداء الليل» لإبراهيم الناصر.

- «أن تبحر نحو الأبعاد» لخيرية السقاف.

- «سقيفة الصفا» لحمزة محمد بوقري.

- «ثقافة الصحراء: دراسات في أدب الجزيرة العربية المعاصر.

- الرواية في المملكة العربية السعودية، للدكتور سلطان القحطاني.

- مختارات شعريّة للشاعر والمسرحي صالح زمانان، بعنوان نُزلُ الأبديّة Abadiyat manzillari.

ويحرص مركز البحوث والتواصل المعرفي على عقد مثل هذه الملتقيات المعرفية، لتعزيز سبل التواصل مع الثقافات والشعوب المختلفة في دول آسيا ومختلف دول العالم، وتكوين الفرص لبحث الشراكات والمشاريع العلمية والثقافية المشتركة في مختلف دول العالم.