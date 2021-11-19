في الشارع يمشي رجل لا يشبه إلا نفسهْرجل معتد بالوحدةإن ناداه المارَّةُ يتحسس رأسهْيجلس في المقهىويشير إلى النادل:«من فضلك كأسينْ»الأول يشربه حتماوالثاني ليكذب وحدتهويقول لشبحٍ يتبعه منذولادته: «ها قد صرنا اثنينْ»يرجع للمنزلْرجل معتدٌّ بالوحدةلا يستخدم درجاكي يرقى شقتهلا يصعدُ أو ينزلْيتلمس أشياء البيت كأعمى،ويقوم بإغلاق الأبواب المفتوحةْيفتح نافذة في الروح ويغلقها،يهرش ذاكرة مجروحةْيستلقي في «الصالة»ويحدق في السقف الأبيضْشيء ما يومض في داخله،يفتح عينيه ويغمضْرجل معتدٌّ بالوحدةيجلس قِبلَ التلفازْيتابع «أفلاما»ألعاباً للفرق الوطنيةلا يعرف من خسرولا يعرف من فازْفي نشرات الأخبار الملأىبالأنباء العاجلة يُفتِّشُ عن خبر عاجلْلا يأبه بعداد المقتولين ويأبه بالقاتلْفي مكتبه يحصيالأيام الهاربة من التقويمْيتأمل أرففه ويقلب صفحاتالكتب المنسية، أوراق العمر، الإهداءات،ومن غافل هذي الدنيا، من غادرها،من ما عاد يقيمْرجل يضحك يبكي يضحك يبكي لا فرقْرجل غيمته احترقت حتى جففها الحرقْيقف أمام المرآة كشبهلا يعرف من أين أتىوإلى أين تسير النار بهِرجل متقد وجليدْيرفع أصبعه في وجه العالميمشي نحو وسادتهيحضن عزلته بيقين تامرجل مخمور ووحيدْ