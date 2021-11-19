عبدالمحسن يوسف
عبدالمحسن يوسف
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عبدالمحسن يوسف
سنسكنُ وردةً؛

لتصدَّ هذا النحلَ عن دمنا،


وسخفَ العابرينْ.

حتمًا سنسكنُ وردةً؛

لتذودَ عن أطفالنا،

وعنِ البريءِ من النشيد،

وعن غزالٍ شاردٍ في فكرةِ الصحراءْ.

***

حتمًا سنسكنُ وردةً؛

لتذودَ عن ماءٍ نظيفٍ في جرارِ الأمس،

عن عشٍّ أليفٍ في جدارِ الحصن،

عن معنًى يسيلُ من الغبارِ،

وعن فتاةٍ مسّها النعناعُ فاخضرّتْ أناملُها.

***

سنسكنُ وردةً؛

لتذودَ عن ضوءٍ قليلٍ في «فتيلتنا»،

وعن أملٍ نحيلٍ في ظلامِ القلبْ.

***

سنسكنُ وردةً؛

لنقولَ للأنثى التي ذبلتْ بنافذةٍ،

كلامًا في مديحِ الصبرْ..

***

سنسكنُ وردةً؛

لنصوغَ منديلًا يلوّحُ للحمامِ الطيّبِ المذعور:

ـ أرِحْ دومًا هنالكَ ريشَكَ المضنى على طرفِ السياجِ

وغنِّ للذكرى..

وطِرْ في النسمةِ الأخرى.

***

سنسكنُ وردةً؛

كي نحتمي بالعطرِ من غدْرِ السرابِ،

ومن ذئابِ الناسْ..

***

سنسكنُ وردةً..