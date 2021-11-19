سنسكنُ وردةً؛لتصدَّ هذا النحلَ عن دمنا،وسخفَ العابرينْ.حتمًا سنسكنُ وردةً؛لتذودَ عن أطفالنا،وعنِ البريءِ من النشيد،وعن غزالٍ شاردٍ في فكرةِ الصحراءْ.***حتمًا سنسكنُ وردةً؛لتذودَ عن ماءٍ نظيفٍ في جرارِ الأمس،عن عشٍّ أليفٍ في جدارِ الحصن،عن معنًى يسيلُ من الغبارِ،وعن فتاةٍ مسّها النعناعُ فاخضرّتْ أناملُها.***سنسكنُ وردةً؛لتذودَ عن ضوءٍ قليلٍ في «فتيلتنا»،وعن أملٍ نحيلٍ في ظلامِ القلبْ.***سنسكنُ وردةً؛لنقولَ للأنثى التي ذبلتْ بنافذةٍ،كلامًا في مديحِ الصبرْ..***سنسكنُ وردةً؛لنصوغَ منديلًا يلوّحُ للحمامِ الطيّبِ المذعور:ـ أرِحْ دومًا هنالكَ ريشَكَ المضنى على طرفِ السياجِوغنِّ للذكرى..وطِرْ في النسمةِ الأخرى.***سنسكنُ وردةً؛كي نحتمي بالعطرِ من غدْرِ السرابِ،ومن ذئابِ الناسْ..***سنسكنُ وردةً..