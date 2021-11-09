يحتفل النادي الأدبي في منطقة الباحة مساء اليوم (الثلاثاء) بذكرى البيعة السابعة، ضمن برنامج (أمننا في شبابنا) بالشراكة الثقافية مع تعليم الباحة، ويقيم النادي أمسية مفتوحة في تمام الساعة الثامنة والنصف للشباب للتعبير عن صدق انتمائهم لوطنهم وولائهم لقيادتهم الرشيدة. وتشمل المشاركات القصائد الشعرية والرسائل الوطنية والخواطر التي تعبر عن مشاعر الجيل تجاه الوطن والقيادة وما تحقق خلالعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان من منجزات جاءت وفق الرؤية الوطنية المباركة.وأوضح رئيس النادي حسن بن محمد الزهراني أن النشاط يأتي ضمن اهتمام النادي بتنمية الحس الوطني لدى شبابنا وتعزيز روح الانتماء والولاء الصادقين لديهم، مشيراً إلى إتاحة مساحة الإسهام للشباب المبدعين والمبدعات من داخل وخارج المنطقة عبر تطبيق ZOOM وعلى الرابط: