أنجزت دارة الملك عبدالعزيز مشروع إطلاق حساب الملك عبدالعزيز kingabdulazizsa@ على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، إثراءً للحراك التاريخي في سيرة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود (طيب الله ثراه).وأكدت الدارة على إبراز الحساب شخصية الملك عبدالعزيز العظيمة، ودورها وجهودها في تأسيس دولة عظيمة لها رسالتها وإنجازاتها ومكانتها الإقليمية والدولية، مشيرة لاعتماد المعلومات من المصادر التاريخية والمراجع العلمية التي تناولت سيرة المؤسس العطرة، مع الأخذ في الحسبان تنوع تلك المصادر لتشمل الكتب، والمخطوطات، والوثائق، والأفلام التاريخية، والصور الفوتوغرافية، والمقابلات الشفوية مع المعاصرين، وهو ما سيعطي الحساب ثقلا علميا سيلمسه متابعوه.يذكر أن دارة الملك عبدالعزيز أُنشئت بموجب مرسوم ملكي سنة 1972، لخدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام عامة، ولجمع المصادر التاريخية المتعددة من وثائق وغيرها مما له علاقة بالمملكة العربية السعودية، ما يمكنها بإمكاناتها العلمية وكوادرها البشرية من تحويل ما لديها من علوم ووثائق ومخطوطات نادرة إلى مادة إعلامية ثرية تستحق المتابعة.