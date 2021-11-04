نظم نادي جدة الأدبي ورشة «فنون الطباعة» ضمن فعاليات منتدى الفنون البصرية بالنادي الأدبي الثقافي بجدة، وعلى مدى ثلاثة أيام، قدمتها الفنانة عبير الجراش بمشاركة 20 فناناً وفنانة.

وقالت عبير الجراش: الطباعة أحد الأساليب الفنية التي تساعد الفنان التشكيلي على إضافة لمسات فنية لعمله وهو ما حصل في هذه الورشة إذ تفاعل الفنانون في تقديم أعمال مميزة مع إضافة بعض الإضافات من خلال الاستنسل أو الشبلونة، وكانت النتائج ولله الحمد رائعة ومميزة.

وعبرت عن شكرها لنادي جدة الأدبي على اهتمامه ودعمه للفنون عموماً من خلال إقامة الورش الفنية والمعارض، كما قدمت شكرها كذلك للفنان هشام بنجابي لحضوره لليوم الختامي والمشاركة في تكريم المشاركين.

شارك بالورشة كل من: أروى غانم العليمي، نوال الوصابي، ليلى فواز جوخدار، بدرية المطيري، فاتن الجاجة، حنان البكل، محمد حجازي، سيدرا يوسف، رياض محمد فلاته، بشرىٰ عبدالعزيز الغامدي، صالحه مفرج، نوال العلي، نجلاء بصفر، سلوى محمد نور كمال، فوزيه موسى، نائله محمد الردادي، خديجه سعيد الغامدي، ماريا تركستاني، منى الوصابي.