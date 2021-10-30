زار رئيس الاتحاد السويسري غاي برملان جناح المملكة العربية السعودية في معرض «إكسبو 2020 دبي» بمنطقة الفرص.

وتجوّل فخامته في أقسام الجناح مطلعاً على الجوانب التي تبرز نهضة المملكة ورؤيتها الطموحة للمستقبل عبر محتوى إبداعي يعكس الثراء الحضاري للمملكة بتراثها وطبيعتها المتنوعة ومجتمعها الحضاري، ويعرّف بخططها الطموحة في ضوء «رؤية السعودية 2030».

وشاهد رئيس الاتحاد السويسري العرض التقني «رؤية» بكرته العملاقة وأرضيته التفاعلية، والذي يقدم رحلة بصرية وسمعية تستعرض جزءا من الثقافة السعودية بأحدث التقنيات العالمية، كما توقف عند مركز الاستكشاف الذي يعدّ منصة متقدّمة لبناء الفرص الاستثمارية والشراكات المستقبلية والذي يحتوي على جداول تفاعلية مصممة على هيئة خريطة المملكة العربية السعودية ويعرض بيانات عن كافة جوانب الحياة في المملكة ضمن مجالات الثقافة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والطبيعة والسياحة.

وأشاد فخامته بما رآه في الجناح الذي يعد أكبر الأجنحة الزائرة في معرض «إكسبو 2020 دبي» على مساحة تتجاوز 13 ألف متر مربّع، واصفا ذلك بالمنصة المثالية لدول العالم، للتعريف بإبداعاتها وابتكاراتها، والترويج لثقافتها وإطلاع العالم على عاداتها وتقاليدها وموروثها الإبداعي.