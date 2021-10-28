تفتح الدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الباب أمام زوار المعرض من الكبار والصغار للقاء ومحاورة رموز الأدب العربي من روائيين ومفكرين وأكاديميين، حيث يستضيف المعرض نخبة من الكتاب من حاصدي كبرى الجوائز الأدبية، ومؤلفي أشهر الأعمال الدرامية، وأصحاب الإنجازات المعرفية البارزة، في سلسلة جلسات حوارية تقام على مدار 11 يوماً، خلال الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.ويحل ضيفاً على المعرض من المملكة العربية السعودية الفنان والشاعر خالد عبدالرحمن، والروائية بدرية البشر التي نالت جائزة أفضل عمود صحفي عربي في جائزة الصحافة العربية 2011 في دبي، والأكاديمي علي إبراهيم النملة، الذي يمتلك في رصيده العديد من المؤلفات عن الاستشراق والدراسات الإسلامية، والروائي أسامة بن محمد المسلم، صاحب رواية «خوف»، والقاص حسن النعمي الحاصل على جائزة الدراسات الأدبية والنقدية من نادي جدة الأدبي 2015، عن عدد من مجموعاته القصصية.ويستضيف المعرض، الذي يقام تحت شعار (هنا.. لك كتاب)، من الإمارت العربية المتحدة، الشاعرة والروائية ميسون القاسمي، مؤلفة رواية «في فمي لؤلؤة»، والشاعر والباحث عوض الدرمكي صاحب «لا تعذليه»، و«الدينصورات لاتعرف قيادة الكاديلاك»، و«ذكريات سان دييغو»، و«كتاب السنديان»، والفنان أحمد الجسمي الذي مثّل في كبرى الأعمال الدرامية والمسرحية الإماراتية والخليجيّة، والقاصة والروائية فاطمة المزروعي، صاحبة رواية «زاوية حادة»، وغيرهم الكثير.ومن الجزائر يستضيف المعرض الروائية أحلام مستغانمي والروائي واسيني الأعرج، ومن مصر يستضيف المعرض الفنان محمد صبحي، والشاعر هشام الجخ، والروائي أحمد مراد، والروائي يوسف القعيد، والكاتبة ومصممة المجوهرات عزة فهمي.ومن الأردن يستضيف المعرض الروائي الأردني جلال برجس، الشاعر حيدر محمود حيدر، والمفكر عدنان البخيت.ومن تونس يحل ضيفاً على المعرض الروائي شكري المبخوت، والروائي الحبيب السالمي.كما يستضيف المعرض من الكويت كلاً من: الروائي سعود السنعوسي، والشاعر فيصل العدواني، والشاعر والروائي عبدالله البصيص، والأكاديمية شهد الشمري الباحثة في روايات المرأة والإعاقة في العالم العربي.وتحل ضيفة على المعرض من البحرين الشاعرة دلال عبدالله يوسف التي تمتلك في رصيدها عدة مؤلفات منها «دلال المشاعر» و«قفص مريم»، والناقدة أنيسة إبراهيم السعدون، والكاتبة منصورة الجمري المتخصصة في النقد السينمائي.أما من المغرب، فيشارك الروائي يوسف فاضل الحائز على جائزة الأطلس الكبير عام 2000، والأكاديمي رشيد الإدريسي الحائز على المركز الأول في جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي 2020. فيما تشارك من ليبيا الأكاديمية فاطمة غندور الباحثة في قضايا المرأة، والشاعرة خلود الفلاح التي اختيرت نصوصها الشعرية ضمن كتاب «100 شاعرة من العالم العربي: قصائد تنثر الحب والسلام».وسيكون جمهور الثقافة في الشارقة على موعد مع الشاعر اللبناني شوقي بزيع وعدد من المبدعين من سورية والعراق.