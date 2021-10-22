أكد أستاذ اللغة العربية وعلومها الدكتور محمد سعيد ربيع الغامدي أن اللغة العربية مثل أي لغة في الدنيا، تُخدم بالاستعمال والتدوين والترجمة منها وإليها، مؤكداً أن الانغلاق على (لغة الضاد) لا يخدمها ولا يقويها كما يظن البعض بل ربما أضعفها، وعدّ الكتابة باللغة العربية، ونشر الإبداع بها في المنتديات، ومواقع التواصل إثراء وتفعيلا، مشيراً إلى أن تمكين استعمالها وجعلها متداولة يثريها. وتحفّظ على مديح طرف لها وخوف طرف آخر عليها، فيما ثمّن ابن ربيع احتفاء منتدى الضاد وأكاديمية إثراء، ومنظمة الصداقة الدولية، وجامعة بابل العراقية بمنجزه اللغوي والفكري، عبر عنوان «الغامدي فكر عربي يتجدد». وألقى رئيس منظمة الصداقة الدولية علي السيد وساف كلمةً أثنى فيها على جهود ابن ربيع في خدمة اللغة العربية. وتناول رئيس مركز الأبحاث الأوروبية العربية للدراسات الدكتور سمير سعدون الجبوري جانباً من منجزات ابن ربيع. وأوضحت رئيسة منتدى الضاد العربي الدكتورة وسام علي الخالدي في كلمتها حيثيات التكريم وإسهام الشخصية المكرمة ببحوث ودراسات ومقالات أعلت مكانة لغة القرآن. وخُصص المحور الأول لرؤية الدكتور الغامدي النقدية في نشأة النحو العربي، قدمها عميد كلية الآداب بجامعة البصرة الدكتور ماجد الكعبي. واستعرض الدكتور نضيرة حسين بن زايد اللغة والمصطلح اللساني في فكر الغامدي. وتناولت الدكتورة رائدة مهدي العامري مقاربات نقدية وأطياف النص الإبداعي عند الغامدي. ورصد الدكتور محمود خليف الحياني «الوعي النقدي عند محمد سعيد ربيع الغامدي». وأدارت الندوة الدكتورة بلقيس أحمد الكبسي، من اليمن، والدكتور محمود ربايعة من فلسطين.ويعد ابن ربيع أبرز أساتذة العلوم اللغوية في العالم العربي، ويحمل درجة الأستاذية منذ أعوام عدة، وعمل أستاذاً زائرا في جامعة ياجيلونسكي بدولة بولندا من سبتمبر 2005 إلى مارس 2006، وأستاذاً متعاوناً مع كلية الملك فهد الأمنية عام 1423/1424هـ، وحصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، فرع: اللغويات، تخصص النحو والصرف من جامعة أم القرى، سنة 1420هـ.