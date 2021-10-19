في اجتماع تنسيقي، صادق المجلس التنفيذي لليونسكو اليوم على إنشاء جائزة جديدة لتكريم إنجازات الشباب الذين يعززون بإنجازاتهم التحول الاجتماعي والاقتصادي والتنمية على مستوى العالم.

واقتناعاً بالدور الأساسي للشباب في بناء مجتمعات مستقبلية مرنة وشاملة، أنشأت منظمة اليونسكو ومؤسسة الفوزان هذه الجائزة من أجل دعم المواهب الشابة في بداية حياتهم المهنية، وتشجيعهم على مواصلة أبحاثهم، وتعزيز البحث والتعليم والتعاون في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

وسيتم منح جائزة «اليونسكو-الفوزان» الدولية لتشجيع العلماء الشباب في ميادين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) كل عامين إلى خمسة فائزين من المناطق الجغرافية الخمس لليونسكو اعتبارًا من عام 2022.

وبالإعلان عن هذه الجائزة، سيزيد الاهتمام بالعلوم بين الشباب، وخاصة الفتيات والنساء، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين، ومحو الأمية العلمية واختيار مهنة علمية.

تقدر الجائزة بـ50 ألف دولار أمريكي تُمنح لكل الفائزين الخمسة، الذين سيحصلون أيضاً على ميدالية ودبلوم.

تأتي جائزة «اليونسكو-الفوزان» الدولية لتعزز مسار العلماء الشباب وتشجيعهم وإيجاد فرص تعاون في ما بينهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وكذا تعزيز الخبرة العلمية على مستوى العالم وتلبية احتياجات العلماء الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الدول التي تعرف بعض التأخر في العلوم والتكنولوجيا.