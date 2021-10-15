لَوْ أَنَّهُمْ جَاؤُوكَ مَا شَدُّوا رِحَالَهُمُ إِلَى جِهَةِ الضَّيَاعْلَوْ أَنَّهُمْ.. مَا تَاهَ رُبَّانٌ لَهُمْ أَوْ ضَلَّ فِي يَمٍّ شِرَاعْطَيْرٌ أَبَابِيلٌ عَلَى الكَفِّ المُضَمَّخِ بِالضَّحَايَافِي صَلَاةٍ لَمْ تَصِلْكَ لِأَنَّ فِيهَا مَا يَهُولُ مِنَ الْخَطَايَافِي خَوَاءِ الرُّوحِ حِينَ تَدُكُّهَا خَيْلُ المَنَايَاأَنْقَاضُ مَجْزَرَةٍ عَلَى جُثَثِ السَّبَايَافِي صَدَى صَوْتٍ يُؤَذِّنُضَاعَ فِي أَحْجَارِ مَقْبَرَةٍ مُدَمَّرَةٍ عَلَى قَلْبِي شَظَايَاطَيْرٌ أَبَابِيلٌ عَلَى أَفْيَالِ أَبْرَهَةٍ تَجُوبُ مَآذِنَ الأَقْصَىلِمَنْ فِي الأَرْضِ، يَا اللهُ، تَعْرُجُ رُوحِيَ الثَّكْلَى؟وَمَنْ سَيَرُدُّهَا جَذْلَى إلَيَّ؟وَإِخْوَتِي ذِئْبٌ يَشُقُّ قَمِيصِيَ المَذْبُوحَثُمَّ يَطُوفُ أَرْضَ اللهِ كَيْ يَبْكِي عَلَيَّ؟* * *لَوْ أَنَّهُمْ جَاؤُوكَ مَا نُصِبَ الحِدَادُ عَلَى الجِبَاهْاللهُ يَا اللهُ لَوْ أَدْنُو قَلِيلًا مِنْ مَدَاهْاللهُ يَا اللهُ لَوْ تَرْفُو تَمَزُّقَ نَفْسِيَ الأُولَى رُؤَاهْاللهُ يَا اللهُ لَوْ ضَمَّخْتُ قَلْبِي مِنْ شَذَاهُ وَفِي سَنَاهْاللهُ يَا اللهُ لَوْ تَدْنُو إِذَنْ مِنِّي يَدَاهْلَتَفَجَّرَتْ رُوحِي مِنَ الصَّوَّانِ نَبْعًا مِنْ مِيَاهْاللهُ يَا اللهُ كَمْ هَتَكَتْ لَيَالِينَا عُيُونُ الْغَاصِبِينْ،وَتَنَاهَشَتْ دَمَنَا حِرَابُ الرُّومِ مَاجِنَةًعَلَى جَسَدٍ رَثَيْنَا فِي صَدَى رَعَشَاتِهِ السَّيْفَ المَكِينْوَتَرَى المَغُولَ عَلَى مَشَارِفِ أُفْقِنَا المَحْزُونِتَشْرَبُ فِي جَمَاجِمِنَا مَدَى أَنْخَابِهَا؛وَتَرَاهُمُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا، وَفَوْقَ نُعَاسِنَا،وَعَلَى ثِيَابِ نِسَائِنَا مِنْ كُلِّ صَوْبٍ يَنْسِلُونْ* * *لَوْ أَنَّهُمْ جَاؤُوكَ لَانْبَلَجَ الصَّبَاحْفِيهِمْ، وَمَا عَاثَتْ بِوِجْهَتِهِمْ رِيَاحْمَا عَفَّرَ الغِرْبَانُ شَطْرَ صَهِيلِهِمْبِالشُّؤْمِ أَوْ عَضَّتْ عَلَى دَمِهِمْ رِمَاحْمَا ضَجَّ بَيْنَ وَجِيبِهِمْ خَوْفٌ تَغَمَّدَهُمْوَمَا ذَلَّتْ عَلَى نَفْسٍ جِرَاحْإِنِّي أَتَيْتُكَ سَيِّدِي، وَبِخَاطِرِيأَوْطَانُنَا، وَدِمَاؤُنَا هَدْرًا تُبَاحْوَنِسَاؤُهَا ثَكْلَى عَلَى أَوْلَادِهَاوَرِجَالُهَا يَلْهُو بِهِمْ سَفَّاحْحُزْنٌ تَمَاوَجَ فِي النُّفُوسِ وَقَدْ سَرَىوَأَنِينُهَا طِفْلٌ يُمَزِّقُهُ النُّوَاحْفَاشْفَعْ لَنَا، يَا سَيِّدِي، مِنْ ذَنْبِنَاإِنَّا طَرَقْنَا البَابَ يَحْدُونَا الفَلَاحْفَعَظِيمُ شَأْنِكَ عِنْدَ رَبِّكَ سَامِقٌوَعَظِيمُ رَحْمَتِهِ يُكَلِّلُهَا السَّمَاحْضَلُّوا طَرِيقَهُمُ، وَمَا فَطِنُواوَلَوْ جَاؤُوكَ لَانْبَلَجَ الصَّبَاحْاللهُ يَا اللهُ هَلْ جَفَّ الْهَوَاءُوَلَمْ يَعُدْ يَتَنَفَّسُ الشُّهَدَاءُ حَتَّى بِالْيَرَاعْهَلْ هَانَتِ النَّفْسُ الْعَلِيَّةُ مِثْلَمَا سَقَطِ المَتَاعْقَدْ ضَاقَتِ الدُّنْيَا عَلَيْنَا مِثْلَ خَاتِمَةِ الوَدَاعْأَرْوَاحُنَا انْهَدَّتْ عَلَى أَقْفَاصِنَاتُشْرَى هُنَا وَهُنَا تُبَاعْيَا سَيِّدِي سَقَطَ الْقِنَاعُ عَلَى المَسَارِحِعَنْ وُجُوهٍ لَمْ تَكُنْ إِلَّا قِنَاعْيَا سَيِّدِي لَمْ يَحْمِنَا فَمُنَا وَقَدْ خَرَّتْ قِلَاعٌلَمْ تَكُنْ أَبَدًا قِلَاعْلَوْ أَنَّهُمْ جَاؤُوكَمَا شَدُّوا رَحَالَهُمُ إِلَى جِهَةِ الضَّيَاعْ* * *هَا إِنَّنِي قَدْ جِئْتُ مُنْكَسِرًاوَرُوحِي لَا تُحَدُّ بِغَيْرِ رُوحِكَ يَا حَبِيبِيقَدْ جِئْتُ أَحْمِلُ فِي يَدَيَّ ضَرَاعَتِيوَتَوَسُّلِي بِعَظِيمِ جَاهِكَ مِنْ ذُنُوبِيوَعَلَى جَبِينِي غُرْبَتِيفَمَتَى يَظَلِّلْ غَيْمُكَ الْقُدْسِيُّ صَحْرَاءَ الْغَرِيبِإِنِّي أُحِبُّكَ مِثْلَمَا، مِنْ قَبْلُ مَا أَحْبَبْتُأَوْ مِنْ بَعْدُ مِنْ خُلُقٍ وَطِيبِوَأُحِبُّكَ..امْتَثَلَتْ لِحُبِّكَ جُنْدُ رُوحِيكَامْتِثَالِ الْعُشْبِ لِلْغَيْثِ السَّكِيبِيَا سَيِّدِي أَنْتَ الْبُحَيْرَةُ، وَالسَّرَابُ قَوَافِلِيوَأَنَا العَلِيلُ وَأَنْتَ مِنْ أَبَدٍ طَبِيبِيأَنْتَ الذُّرَى فَوْقَ الذُّرَى يَا سَيِّدِيوَأَنَا خُطًا مَهْدُودَةٌ.. تَاهَتْ دُرُوبِيأَنْتَ النُّهَى فَوْقَ النُّهَى وَالمُنْتَهَىكَمْ قَدْ حَبَاكَ اللهُ، عُلَّامُ الغُيُوبِفَلِأَجْلِكَ الْأَكْوَانُ تُرْوَى لَا تَزَالُكَغَيْمَةٍ مِنْ قَطْرِ مَبْسَمِكَ الرَّطِيبِوَلِأَجْلِكَ الْأَقْمَارُ تَجْرِيوَالْكَوَاكِبُ فِي مَدَى الْفَلَكِ الرَّحِيبِوَلِأَجْلِكَ الْأَسْمَاءُ قَدْ عُلِمَتْ لِآدَمَكُلُّهَا فِي سِرِّهَا المَكْتُوبِفَاقْرَأْ عَلَيْنَا بِاسْمِ رَبِّكَ نُورَهَاحَتَّى تُضِيءَ بِهَا دَيَاجِيرُ القُلُوبِنَامَتْ وَقَلَبُكَ لَمْ يَنَمْ عَنْهَالِتَدْرَأَ مَا يَرِفُّ مِنَ الخُطُوبِقَدْ جِئْتُ مُعْتَرِفًا فَهَبْ لِي نَفْحَةًأَنْجُو بِهَا، مَوْلَايَ فِي اليَوْمِ الرَّهِيبِمَا جَفَّتِ الصُّحُفُ الكَرِيمَةُ فِي يَدِيلَكِنَّهَا الدُّنْيَا كَغَانِيَةٍ لَعُوبِمَوْلَايَ هَبْ لِي مِنْكَ مَنْأًى عَنْ غِوَايَتِهَاوَمِنْ وَسْوَاسِ رَوْنَقِهَا الطَّرُوبِأَنْتَ القَرِيبُ إِذَا ابْتَعَدْتَ وَمَا ابْتَعَدْتَوَأَنْتَ مِنِّي نَبْضَةُ القَلْبِ القَرِيبِ* * *هَذِي الحُشُودُ أَتَتْكَ مِثْلِي رَاعِشَاتٌ بِالدُّمُوعْخُذْهَا إِلَيْكَ فَإِنَّهَا فِي ذَنْبِهَا تَخْشَى الرُّجُوعْفِي ذِكْرِ مَوْلِدِكَ الطَّهُورِ تَسَابَقَتْ مُهَجُ الجُمُوعْخُذْهَا إِلَيْكَ وَشُدَّهَا، يَا سَيِّدِي،مِنْ رِبْقَةِ اليَأْسِ الخَنُوعْجَاؤُوكَ مُعْتَصِمِينَ بِالحُبِّ المُؤَبَّدِ فِي الضُّلُوعْجَاؤُوكَ مَا خَابُوا إِذَا وَقَفُوا بِبَابِكَ فِي خُضُوعْخُذْنِي إِلَيْكَ بِجَاهِ نُورِكَ، عَلَّهَا تُشْفَى الضُّلُوعْخُذْنِي إِلَيْكَ وَمُدَّنِي بِسَلَامِ رُوحِكَ،سَيِّدِي، كَيْ لَا أَضِيعْ* * *صَلَّى عَلَيْكَ اللهِ فِي مَلَكُوتِهِصَلَّتْ عَلَيْكَ، لِأَجْلِكَ، الأَكْوَانُوَأَمُدُّ قَلْبِي لِلسَّلَامِ، فَمُدَّ كَفَّكَ تَنْحَنِي الأَزْمَانُوَغَرِقْتُ فِي دَمْعِي، وَفَائِضِ ذِلَّتِي،وَتَمَلَّكَتْ مِنْ نَفْسِيَ الأَشْجَانُيَا سَيِّدِي ! عَادَتْ بُحَيْرَةُ سَاوَةٍ،إِيوَانُ كِسْرَى شَيَّدُوا أَرْكَانَهُ،وتَمَاجَنَتْ فِي غَيِّهَا الأَوْثَانُدَارَ الزَّمَانُ، وَلَمْ تَدُرْ أَيَّامُنَاوَالجَاهِلِيَّةُ كَأْسُهَا نَشْوَانُفِي فَيْضِ نُورِكَ أَحْتَمِي مِنْ ظُلْمَةِ الدُّنْيَا،وَقَدْ عَمِيَتْ بِهَا الأَلْوَانُهَا إِنَّنِي قَدْ جِئْتُ أَحْمِلُ حَيْرَتِي،وَعَلَى عُيُونِي دَمْعُهَا الهَتَّانُهَبْ لِلْمُتَيَّمِ مِنْ لَدُنْكَ شَفَاعَةًحَتَّى يُجِيبَكَ بِالرِّضَا الرَّحْمَنُفِي ذِكْرِ مَوْلِدِكَ الكَرِيمِتَعَطَّرَتْ أَيَّامُنَا.. وَتَضَوَّعَ الرَّيْحَانُوَتَلَأْلَأَتْ صَلَوَاتُنَا، وَتَسَامَقَتْحَتَّى تَفَيَّأَ ظِلَّهَا الحَيْرَانُمِنْ ذَا يَضِلُّ إِذَا أَطَلَّ مُحَمَّدٌبِهِلَالِهِ، وَلِسَانُهُ قُرْآنُ* * *يَا قَلِبُ اُثْبُتْ، وَاتَّئِدْ أَنْوَارُ أَحْمَدَ لَا تُحَدْهِيَ فِي المَدَى كُلِّ المَدَى أَبْعَادُهَا رَيْحَانُ مَجْدْفَإِذَا طَلَبْتَ شَفَاعَةً فَاهْنَأْ: بِأَنَّكَ لَا تُرَدْوَإِذَا أَتَيْتَ مُقَيَّدًا حَاشَاهُ أَنْ تَبْقَى بِقَيْدْبَحْرُ السَّمَاحَةِ بَابُهُ مِنْ هَا هُنَا فَانْهَلْ، وَعُدْهَذَا النَّبِيُّ، وَهَذِهِ بَرَكَاتُهُ أَبَدًا أَبَدْمُذْ كَانَ آدَمُ طِينَةً، نُورٌ تَجَلَّى فِي الأَمَدْفَلِوَاءُ حَمْدٍ فِي يَدَيْهِ عَلَى الوَرَى طِيبٌ وَنَدْوَالكَوْثَرُ الأَزَلِيُّ يَجْرِي مِنْ أَصَابِعِهِ مَدَدْهَذَا الطَّرِيقُ إِلَى الهُدَى هَذَا المَقَامُ لِمَنْ حَمِدْوَتَسَامَقَتْ آلَاؤُهُ فَلَكٌ يُدَارُ بِلَا عَمَدْفِي كَفِّهِ مِفْتَاحُ جَنَّتِنَا إِذَا تُرْجَى تُمَدْتَبْقَى شَمَائِلُهُ عَلَى الثَّقَلَيْنِ فَيْضًا لَا يُعَدْالمُلْتَجَى يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الشَّدَائِدِ وَالكَمَدْوَهُوَ المَلَاذُ إِذَا تَعَاظَمَ وِزْرُنَا عِنْدَ الصَّمَدْوَإِذَا تَعَثَّرَ خَطْوُنَا فَوْقَ الصِّرَاطِ، أَوِ ارْتَعَدْيَا رَبِّ صَلِّ عَلَى هُدَى البَارِي صَلَاةً دُونَ حَدْ* * *مَوْلَايَ صَلِّ عَلَى الحَبِيبِ المُصْطَفَىمَا شَاءَ نُورُكَ فِي السَّمَاءِ، وَمَا اصْطَفَىحَتَّى تُطَهِّرَ رُوحُهُ أَرْوَاحَنَاحَمْدًا بِهِ تَثْرَى النُّفُوسُ الوَاجِفَةمَوْلَايَ صَلِّ بِمَا يَلِيقُ بِقَدْرِهِوَبِذَاتِكَ العُظْمَى صَلَاةً وَارِفَةحَتَّى تَشِعَّ قُلُوبُنَا بِسَلَامِهِوَسَلَامِكَ الأَقْصَى نُجُومًا طَائِفَةدَامَتْ لَنَا آلَاؤُهُ، دُمْنَا بِهَا، دُمْنَا لَهَامَا شَاءَ أَمْرُكَ، وَاكْتَفَىمَوْلَايَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَىالوزير والسفير الدكتور عبدالعزيز مُحيي الدّين خوجة، يخص «عكاظ» بهذا النص الشامخ الذي يخلع فيه عباءة المسؤول ويلبس بردة الشاعر الحقيقي، ليكتب بحس إيماني إنساني راقٍ.يخاطب خوجة في هذا النص الوجدانَ للوصول إلى عقل وقلب المتلقي، مجسّداً قوته التخيلية بصفته شاعراً مخضرماً ومتميزاً بثراء معجمه اللغوي، فيعطّرُ المكانَ بنفحاتِهِ الإيمانيةِ، ويغسل الأرواح بمزنِ شاعريتِهِ الرقراقة..