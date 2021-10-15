ضيق ضيق
مثل بؤبؤ العين
أعني من يرى
رأيت
ويضيق / أصغر بحر رأيت
لا يكاد يتسع لسعلة نورسٍ غريب
ولا تجد الأسماك الصغيرة فسحة
لكي تستدير
أديروا الكلام
وحدها اللغة تخلع الصور وتوزعها
لست / وحدها اللغة
فيدخل البحر في الأروقة
أصغر من غرغرة القواقع
مخنوقة
حتى لكأنه لا يكفي قبعة للجزيرة الوحيدة
في البرد تظل الجزيرة الوحيدة
مكشوفة الرأس وتظل وحيدة
ترسل الريح أخبارا لها
والعاصفة بلا معاطف ولا تصل
ضيق
ولا نملك أن نصنع منه قميصا لطفلٍ
أصغر من منديل الوداع
بحر صغير ضيق مثل هذا
ماذا أفعل به
بحر له أظافر وأشرس من العصافير المغدورة
الذي يعرف البحر الصغير الضيق
يحق له أن ينشر قلوع البكاء
فالجزيرة أكبر من البحر
البحر أكبر أكبر
وأكثر اتساعا ومجدا
مفتوحة على سماءٍ وأسماءٍ
وسرائر ليست للعلانية
والبحر أضيق من الكتب والزنازن
ومن لقاءات السجين بالزوجة
هل البحر ميناء
هل هو وتد لخيمة القبيلة
هل دمعة الأرض المسورة بالصحراء
وأين تذهب السفن كيف تبحر
والمسافرون والرسائل
والأشرعة والأسماك القديمة
بحر؟
حتى انه لا يغسل الحرف الأول من الكلمة
حتى انه لا يوقظ الجبل
وليست للمآتم حظوة لديه
أخباره له
أخباره له له وحده
أي بحرٍ بخيلٍ هذا
لا يسعف الغريق
ليس يسمع ولا يرى
لسان ولا يفهم اللغات
أديروا الكلام
أعطوا البحر أن يرفضَ
أن ينهضَ
امنحوه سعة
وكثيرا من السواحل
مثل بؤبؤ العين
أعني من يرى
رأيت
ويضيق / أصغر بحر رأيت
لا يكاد يتسع لسعلة نورسٍ غريب
ولا تجد الأسماك الصغيرة فسحة
لكي تستدير
أديروا الكلام
وحدها اللغة تخلع الصور وتوزعها
لست / وحدها اللغة
فيدخل البحر في الأروقة
أصغر من غرغرة القواقع
مخنوقة
حتى لكأنه لا يكفي قبعة للجزيرة الوحيدة
في البرد تظل الجزيرة الوحيدة
مكشوفة الرأس وتظل وحيدة
ترسل الريح أخبارا لها
والعاصفة بلا معاطف ولا تصل
ضيق
ولا نملك أن نصنع منه قميصا لطفلٍ
أصغر من منديل الوداع
بحر صغير ضيق مثل هذا
ماذا أفعل به
بحر له أظافر وأشرس من العصافير المغدورة
الذي يعرف البحر الصغير الضيق
يحق له أن ينشر قلوع البكاء
فالجزيرة أكبر من البحر
البحر أكبر أكبر
وأكثر اتساعا ومجدا
مفتوحة على سماءٍ وأسماءٍ
وسرائر ليست للعلانية
والبحر أضيق من الكتب والزنازن
ومن لقاءات السجين بالزوجة
هل البحر ميناء
هل هو وتد لخيمة القبيلة
هل دمعة الأرض المسورة بالصحراء
وأين تذهب السفن كيف تبحر
والمسافرون والرسائل
والأشرعة والأسماك القديمة
بحر؟
حتى انه لا يغسل الحرف الأول من الكلمة
حتى انه لا يوقظ الجبل
وليست للمآتم حظوة لديه
أخباره له
أخباره له له وحده
أي بحرٍ بخيلٍ هذا
لا يسعف الغريق
ليس يسمع ولا يرى
لسان ولا يفهم اللغات
أديروا الكلام
أعطوا البحر أن يرفضَ
أن ينهضَ
امنحوه سعة
وكثيرا من السواحل