ضيق ضيقمثل بؤبؤ العينأعني من يرىرأيتويضيق /‏ أصغر بحر رأيتلا يكاد يتسع لسعلة نورسٍ غريبولا تجد الأسماك الصغيرة فسحةلكي تستديرأديروا الكلاموحدها اللغة تخلع الصور وتوزعهالست /‏ وحدها اللغةفيدخل البحر في الأروقةأصغر من غرغرة القواقعمخنوقةحتى لكأنه لا يكفي قبعة للجزيرة الوحيدةفي البرد تظل الجزيرة الوحيدةمكشوفة الرأس وتظل وحيدةترسل الريح أخبارا لهاوالعاصفة بلا معاطف ولا تصلضيقولا نملك أن نصنع منه قميصا لطفلٍأصغر من منديل الوداعبحر صغير ضيق مثل هذاماذا أفعل بهبحر له أظافر وأشرس من العصافير المغدورةالذي يعرف البحر الصغير الضيقيحق له أن ينشر قلوع البكاءفالجزيرة أكبر من البحرالبحر أكبر أكبروأكثر اتساعا ومجدامفتوحة على سماءٍ وأسماءٍوسرائر ليست للعلانيةوالبحر أضيق من الكتب والزنازنومن لقاءات السجين بالزوجةهل البحر ميناءهل هو وتد لخيمة القبيلةهل دمعة الأرض المسورة بالصحراءوأين تذهب السفن كيف تبحروالمسافرون والرسائلوالأشرعة والأسماك القديمةبحر؟حتى انه لا يغسل الحرف الأول من الكلمةحتى انه لا يوقظ الجبلوليست للمآتم حظوة لديهأخباره لهأخباره له له وحدهأي بحرٍ بخيلٍ هذالا يسعف الغريقليس يسمع ولا يرىلسان ولا يفهم اللغاتأديروا الكلامأعطوا البحر أن يرفضَأن ينهضَامنحوه سعةوكثيرا من السواحل