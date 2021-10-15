في عناق أصابع يديهما ما يوحي بامتزاج روحي، استدارة «سعاد» كادت تمزق العباءة التي تغطيها من رأسها حتى قدميها.ضغطت «وفاء» على الأصابع المتشابكة وقالت:- لا تمرّد هنا.. مجنونة نسيت أنك في السوق.اصطكت الأرجل الأربع فانحرفتا يمينا ويسارا مما جعلهما تُمطران بأرقام الهواتف من كل جانب.كانت «الشماغ» ترتدي نصف رجل من البلاستيك متسمّرا في مدخل السوق يعلوها عقال مستلق إلى الجانب الأيمن.أمطار الأرقام جرفت إحدى الأقدام لنحر «نصف الرجل» فسقطت معه آخر صرعات الشماغ التي اكتظت بها الصحف والفضائيات. انتفض النصف ثم استدار على نفسه ولملم طعنات العيون التي تناوبته من كل مكان، لكن الشماغ كان قد استقر في مكانه في حين كانت الأقدام المصطكّة تتبادل القبلات بين أمواج «الجينز» وأرتال الأحذية.بعد جدال قصير مع البائع ذي العيون المنطفئة والوجه المستدير لبست سعاد البنطلون الجينز ووضعت الحذاء ذا الكعب العالي بين جسدها والعباءة السوداء ثم عادت الأقدام الأربع للهروب من العيون المتلصصة بدون أن تصطك، ولكن نصف الرجل كان قد سد منافذ الخروج فخلعت حذاءها القديم ووضعته مكان الشماغ الذي لبسته وهي خارجة تدوس العيون الملتهبة.