أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أن جائزة القصيم للتميز والإبداع خضعت لمعايير تقييم دقيقة وعلمية بعيداً عن المجاملات لمنحها لمستحقيها من أبناء الوطن المتميزين، واصفاً حفل تكريم الفائزين بالجائزة بأنه من أيام المنطقة الذهبية.

جاء ذلك، بعد أن رعى أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جائزة القصيم للتميز والإبداع، اليوم (الخميس) حفل تكريم المبدعين الفائزين في الجائزة بدورتها الأولى والثانية، بحضور أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي الوزراء، في مقر الإمارة.

وقال أمير القصيم أهنئ نفسي قبل الفائزين، الذين كان استحقاقهم وتتويجهم دليلا على أن هذه الجائزة تتجه الاتجاه الصحيح لتكريم المتميزين، مشيراً إلى أن هذه الجائزة تهدف إلى تبني مفهوم التميز ودعم الأفكار والممارسات الريادية والوسطية وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الصالحة مع الإسهام في تنمية المبادرات الوطنية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

عقب ذلك أطلق أمير القصيم جائزة الإسكان الخيري على مستوى المملكة، لتضاف إلى مسارات جائزة القصيم للتميز والإبداع لتكون داعمة لرواد الأعمال الإبداعية في مجال الإسكان الخيري.

ثم كلمة للأمين العام للجائزة الدكتور تركي المخلفي الذي قدم شكره وامتنانه لراعي الحفل أمير القصيم صاحب الفكرة ومهندسها على دعمه غير المحدود وتشجيعه المستمر لترى الفكرة النور وتصبح واقعاً ملموساً يحقق أهدافها المتمثلة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالسعي للتميز والإبداع والعمل على رفع مستوى الأداء الفردي والمؤسسي وتجويده وخلق بيئة تنافسية تستخرج الطاقات والمهارات بأفضل الأساليب، مشيراً إلى أن الجائزة تتضمن 10 فروع رئيسة تتمثل بالريادة في الأعمال الدبلوماسية والدولية، والتميز المؤسسي، والتفوق العلمي، والثقافة، والريادة الرقمية، والمحافظة على البيئة وإنمائها، والتوطين، وتنمية الاعتدال ونشر الوسطية، والريادة الرياضية، تنفذ وفق شروط وضوابط ومعايير عالمية محددة ومقننة، وفرق تحكيم متخصصة، كاشفاً أن عدد المشاركين بلغ 682 مشاركا ومشاركة، بذلت الفرق جهودا كبيرة في فرز ملفات المترشحين وتم اختيار 13 فائزا من الأفراد والمؤسسات.

إثر ذلك قُدم عرض مرئي يحكي مسيرة جائزة القصيم للتميز والإبداع وأهدافها ورؤيتها لدعم وتحفيز المتميزين والمبدعين من أبناء الوطن.

كما ثمن الشريك المؤسس للجائزة إبراهيم بن موسى الزويد دعم أمير القصيم للمبادرات النوعية المتمثلة جائزة القصيم للتميز والإبداع، لافتاً الانتباه إلى أنها من اللحظات التاريخية التي نعيشها في بلادنا في زمن العطاء والتمكين والمبادرات والسعي الحثيث، مما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة لتحفيز وتكريم المبدعين.

من جانبه، أعرب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن شكره وتقديره لأمير القصيم بالمشاركة في جائزة التميز والإبداع في القصيم التي تزخر بالمتميزين والمبدعين، مشيرا الى أنه منذ أن بدأت بوادر هذه الجائحة قامت القيادة بخطوات استباقية قبل دول العالم للاستعداد للجائحة، لأن القيادة أعزها الله وضعت صحة الإنسان قبل كل شيء، من خلال تطبيق إجراءات مشددة واتخاذ قرارات صعبة، بهدف حماية أبناء هذا الوطن اجمع، وقد وجدت هذه القرارات إشادة من المنظمات الصحية والعالمية.

كما أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس باهتمام أمير القصيم بالمبادرات المتميزة والنوعيّة التي من بينها جائزة القصيم للتميز والإبداع، منوها بدعم ولاة الأمر يحفظهم الله للمتميزين، مؤكدا أن أمير القصيم حريص على دعمه وتشجيعه للمتميزين والمبدعين، مبيناً أن الجائزة فريدة وفاقت مثيلاتها، لشرف رسالتها ونبل مقاصدها وأهدافها وتعدد مجالات، وبلغت آفاقا واسعة رغم عمرها القصير، مقترحاً إطلاق جائزة للشباب لنشر مفهوم الاعتدال وتعزيز الوسطية، ضمن المبادرات التي يوليها أمير القصيم جل اهتمامه، وتكون بالتعاون مع جامعة القصيم والقطاع التعليمي بالمنطقة.

كما هنأ عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد، أمير القصيم بنجاح الجائزة ومعايير اختيارها والتنظيم وإخراج الحفل بشكل رائع بمنهجية علمية ومضامين مميزة.

وفي نهاية الحفل كرّم أمير القصيم 13 فائزا بجائزة القصيم للتميز والإبداع في دورتيها الأولى والثانية وجاءت نتائجها:

- تحقيق الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- جائزة الريادة في الأعمال الدبلوماسية والدولية، وتسلمهاالأمير خالد بن سعود الفيصل.

- حصل الأمير متعب بن فهد الفيصل رئيس اللجنة التنفيذية لمحمية الملك عبدالعزيز ومحمية الملك سلمان والمشرف على رابطة أصدقاء البيئة بمنطقة القصيم على جائزة المحافظة على البيئة وإنمائها في الدورة الثانية.

- حقق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة جائزة الخدمة الوطنية.

- فاز الشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء بجائزة تنمية الاعتدال ونشر الوسطية بالدور الثانية.

- فاز الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بجائزة تنمية الاعتدال ونشر الوسطية بالدورة الثانية.

- فاز رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود بجائزة تنمية الاعتدال ونشر الوسطية في مجال المبادرات لتنمية الاعتدال ونشر الوسطية للمؤسسات الحكومية للدورة الأولى.

- تسلم وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان جائزة إمارة القصيم للأداء المؤسسي المتميز.

- تسلم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود رئيس جامعة القصيم جائزة جامعة القصيم للتوطين في مجال التوطين في المؤسسات الحكومية بالدورة الأولى.

- تسلم الدكتور الحسن المناخرة مدير معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز جائزة المعهد لتنمية الاعتدال ونشر الوسطية للمؤسسات الحكومية الدورة الأولى.

- تسلم أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي جائزة فوز أمانة القصيم للتوطين في المؤسسات الحكومية للدورة الثانية.