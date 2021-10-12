احتفى الزميل الكاتب الصحفي فايز الغامدي بصدور كتابه الأول «صدفة العثور على صواب»، الذي عُرض في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي أسدل الستار أمس الأول (الأحد) 10 أكتوبر الجاري.

ويتناول الغامدي في كتابه بعض المواضيع المتعلقة بالتأثيرات التي تطرأ على النص في المرحلة التي تلي الكتابة وتسبق القراءة، وبعض التفاعلات التي تلقي بتأثيرها على العاملين في مجال التحرير والتدقيق اللغوي، في لغةٍ زاوج الكاتب فيها بين تقنيات السرد والشعر والنثر، مسلطًا الضوء على قضية تُعد خافية عن الكثيرين ولم يتم التطرق لها من قبل.

وتنقل الغامدي، عبر مسيرته المهنية الصحفية، الممتدة لأكثر من 15 عامًا، في أكثر من مؤسسة صحفية ودار نشر وجهة إعلامية، من بينها «عكاظ»، جامعًا خلالها العديد من الخبرات والمهارات التي اعتمد عليها في اختيار مواضيع الكتاب والتطرق إلى أدق التفاصيل المهمة في مجال التأليف والنشر والقضايا المتصلة به.