أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل أسماء الفائزين بجائزة الشعر العربي في دورتها الثالثة، بحضور أعضاء مجلس الأمناء.ونال الشاعر عارف حمود الساعدي من جمهورية العراق جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في الفرع الأول، وحازت الشاعرة جيهان جمعة بركات من جمهورية مصر جائزة الفرع الثاني عن مسرحيتها «ليلى الأخيلية»، وفاز الشاعر السعودي إبراهيم أحمد حلوش بجائزة الفرع الثالث عن أوبريت «نبض الأرض»، وذهبت جائزة الفرع الرابع لجامعة أم القرى عن مبادرة موسوعة الشعر العربي.ورفع الفيصل في كلمة بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الرعاية الكريمة التي تحظى بها الجائزة، مثمناً دور وزير الثقافة على دعم الجائزة ومختلف المناشط الثقافية في المملكة.وتعد أمانة الجائزة لتكريم الفائزين خلال حفلها السنوي في محافظة الطائف، وقيمة الجائزة الأولى 500 ألف ريال، والثانية 200 ألف ريال، والثالثة 200 ألف ريال، والرابعة 100 ألف ريال.