افتتحت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية، بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، اليوم (الأحد)، معرضاً دولياً مشتركاً يعرض أعمال عدد من المصورين الأمريكيين والسعوديين.

وسيقام المعرض في مقر الجمعية بالرياض في الفترة من 10 - 14 أكتوبر الجاري، ثم سينتقل بعد ذلك إلى العرض في مقرات الجمعية في كل من القصيم والدمام والمجمعة والأحساء، وذلك بعد النجاح الذي حققه المعرض الذي أقيم في مدينة جدة في الفترة من 19 إلى 29 أغسطس الماضي.

ويضم المعرض الفوتوغرافي 48 صورة لفنانين أمريكيين وسعوديين، تجسد أبرز المواقع الأيقونية والثقافية في السعودية والولايات المتحدة، إذ ترصد هذه الصور المناظر الطبيعية والمعالم الأثرية والتاريخية والمدنية في كلا البلدين. كما يضم المعرض صوراً لمعالم شهيرة، منها مسرح شيكاغو الأسطوري، وجسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو، والكثبان الرملية الذهبية في الربع الخالي التي تتباين مع الرمال الحمراء في صحراء أريزونا.

ويأتي هذا المعرض ضمن جهود البعثة الأمريكية لتعزيز التبادل الفني والثقافي بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، تجسيدا للعلاقات التي تمتد بين البلدين لأكثر من 70 عاماً.