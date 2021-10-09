زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة جناح المملكة العربية السعودية في معرض إكسبو 2020 دبي بمنطقة الفرص، حيث كان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبد الله الدخيل.

واطّلع سموه والوفد المرافق له، على مركز الاكتشاف في الجناح، وهو منصة لبناء فرص الاستثمار والشراكات، حيث استمع إلى شرح مفصّل عن محتوى الجناح المتنوع، الذي يوفّر رحلة ممتعة وإبداعية للزوار، تقدم المملكة في ضوء رؤية 2030، حيث تشهد المملكة تطوراً ونهضة تنموية في جميع الأصعدة، وهذا ما يركز عليه الجناح من خلال أربعة محاور هي، الطبيعة المتنوعة، والفرص الاستثمارية، وواقع المجتمع السعودي الحيوي، والتراث العريق، مما يدل على الاعتزاز بالهوية الوطنية والتاريخ والإرث الثقافي العربي والإسلامي.

وتوقف وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عند مركز «رؤية»، الذي يضم كرة عملاقة بقُطر يبلغ 30 متراً متعددة الأوجه بأرضية تفاعلية رقمية، صمّمها مجموعة من الفنانين والمبدعين السعوديين، لتُبرز جوهر الثقافة السعودية، مبديا إعجابه بالكوادر الوطنية السعودية، التي تقدّم المملكة بأبهى وأرقى صورها، عادا جناح المملكة في المعرض إظهارا لالتزام المملكة في المضي قدماً لترسيخ مكانتها إقليمياً وعلى الخريطة العالمية، على ضوء رؤية المملكة 2030.

وعبّر الشيخ عبدالله بن زايد عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات بين البلدين، مشيداً بجهود المملكة الدؤوبة ودورها الرئيسي في ازدهار واستقرار المنطقة.