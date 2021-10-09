أصدر اتحاد الناشرين العرب بياناً صحفياً ثمن فيه إعفاء الناشرين المشاركين في معرض الرياض الدولي للكتاب من رسوم إيجار الأجنحة.

وجاء نص البيان على النحو التالي: يتقدم اتحاد الناشرين العرب رئيسا وأعضاء بجزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود؛ لرعايته لمعرض الرياض الدولي للكتاب، ومبادراته الكريمة في توجيه القائمين على إدارة المعرض لتقديم كل الدعم والمساندة للناشرين المشاركين في معرض الرياض، وذلك تأكيدا على حرصه واهتمامه بالدور الثقافي الكبير للمملكة العربية السعودية في نشر الثقافة العربية والحضارة الإسلامية، وإيمان الملك سلمان بن عبدالعزيز بدور الناشر العربي في الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية.

كما يتقدم اتحاد الناشرين العرب بأسمى آيات الامتنان لولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود الذي يقود التطوير الكبير والتنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية، في شتى نواحي الحياة ومنها التنمية الثقافية بمجالاتها المختلفة، ومبادرته الكريمة وحرصه الشديد على إقامة معرض الرياض الدولي للكتاب في ظل ما يشهده العالم من تحديات جائحة فايروس كورونا۔

ويود اتحاد الناشرين العرب أن يعبر عن كثير شكره وعظيم امتنانه للقرار الأخير بإعفاء الناشرين المشاركين في معرض الرياض من رسوم إيجار الأجنحة، وهو القرار الذي أثلج صدور الناشرين، لما فيه من تخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل جائحة كورونا. كما يتقدم الاتحاد بكل الشكر والعرفان لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، لدعمه الكبير للقائمين على إدارة المعرض وإيمانه وتقديره للناشرين العرب المشاركين في معرض الرياض ودورهم المهم في إنجاحه وتألقه، من خلال تقديم التسهيلات والمبادرات التي تيسر تحقيق الأهداف المرجوة لهم ولمعرض الرياضي الدولي للكتاب.

ولقد تعددت التسهيلات والمبادرات الكريمة لصالح الناشرين العرب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: السماح بمشاركة أكبر عدد من الناشرين في المعرض، وتخفيض رسوم الإيجار بنسبة 50% في البداية، وتحمل رسوم الشحن، وتأجيل سداد الإيجارات، مع التطور الكبير بالبيع عبر نقاط البيع الإلكترونية، وإتاحة البيع عبر تطبيق أونلاين، وأخيرا القرار الذي سعدنا به والخاص بإعفاء الناشرين من رسوم الإيجار، ما يوجب علينا في الناشرين العرب وهو المظلة التي تجمع غالبية الناشرين العرب أن نتقدم بكل الاعتزاز والتقدير لوزير الثقافة السعودي.

ويؤكد اتحاد الناشرين العرب أن هذه التسهيلات والمبادرات نبعت من وعي وإدراك إدارة معرض الرياض وتفهمها لمطالب الاتحاد، حيث عملت إدارة المعرض على تقديم العون والدعم للناشرين العرب، من خلال التعاون الوثيق والمثمر من رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة محمد حسن علوان، الذي يعي دور اتحاد الناشرين العرب باعتباره شريكا فاعلا في المعرض، وقد كانت إدارته الحكيمة والمستنيرة من أهم أسباب نجاح معرض الرياض للكتاب في الفترة الحالية، فله الشكر والعرفان، ولجميع العاملين معه وإدارة معرض الرياض، ونخص بالشكر والتقدير سعادة الدكتور عبداللطيف الواصل مدير معرض الرياض للكتاب.

ويؤكد الناشرين العرب على استمرار التعاون مع الأدب والنشر والترجمة بالمملكة إقامة الدورات المقبلة لمعرض الرياض للكتاب، بتعظيم إيجابيات المعرض، من أجل أن يظل معرض الرياض الدولي للكتاب من المعارض العربية، وليحتفظ بمكانته الخاصة عند جموع الناشرين والقراء.

ويجدد الناشرين العرب رئيسا وأعضاء شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية، ملكا وحكومة وشعبا، على الدعم والمساندة للناشرين العرب، آملين أن يحقق معرض الرياض الدولي للكتاب مزيدا من النجاح والتألق في دوراته المقبلة، لخدمة الثقافة العربية والحضارة الإسلامية.