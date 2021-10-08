وقع الفنان العراقي عازف العود نصير شمة، كتابه «الأسلوبية موسيقيّا» في معرض الرياض الدولي للكتاب2021، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة، في واجهة الرياض إكسبو.

وعبر نصير عن سعادته بإصدار مؤلفه، حيث لاقى قبولا وحفاوة من زوار المعرض، وقال: «أتى الكتاب في الوقت المناسب، بعد دراسة متعمقة في الموسيقى إذ يعتبر الكتاب في الأساس بحثاً للدكتوراه، والرغبة عاودتني لإنتاج مؤلفات حينما رأيت هذا الجمهور المدهش، غير أن دار إصدارات ترجمته إلى خمسه لغات، الأمر الذي أبهجني كثيراً».

وأضاف: «لا شك أن معرض الرياض للكتاب مهرجان ثقافي كبير، ولامست ذلك بنفسي حينما عبر بعض أصحاب دور النشر، عن أعجابهم بالمعرض عند زيارتي لهم».

وأشار الفنان العراقي، إلى أن استضافة العراق كضيف شرف بمعرض الرياض، بمثابة ضربة معلم، عبّدت طريق العلاقة بين الشعبين السعودي والعراقي، لسد الفجوة التي حدثت في الماضي، مضيفاً: «الترابط بين المملكة والعراق متين يشهد عليه التاريخ، وسرعان ما شيد المهرجان الثقافي جسر المحبة والألفة بين البلدين، حيث ان المعرفة تصلح أي خلل يحدث».

وأكمل: «توحد الموسيقى الشعوب إلى أقصى حد، حيث ان النغمات الموسيقية مفعولها سريع وتجعل الأرواح تحلّق حولها، إضافة إلى الفن والثقافة والرياضة».

وأكد أن السنوات القادمة ستشهد إنتاجا ثقافيا وفنيا غزيرا من المملكة، حيث صدرت إلى العالم الروايات والقصص والشعر، وستأخذ الموسيقى حصتها من ذلك دون شك.