«إذا كان طيري يموتُ من البردِفابنِ له عشةً بجوارِ السقيفِولا تترك البابَ دون تَرابيسَإن اللصوص يَزِيدونولتحذرِ اللومَ إنَّ له وطأةً..»تقول لي العمةُ المستجيرةُ بيوهي تتلافى بمنديِلها الدمعاتِوتذهبُ مفطورةَ القلبِلا يتبقى سوى حسرةٍوبكاءٍ قديمٍ***ثلاث ليالٍ تعودينمُحْرَجَةًمن دُخولكِفي هيئةٍ يَتَفزَّعُ منها الهوامُولكنني لستُ أخشى قدوَمكلستُ أحبكُ مُحْرجةًوأحبُك فرحانةًوإن كانَ ليلأزلتُ الدموعَرسمتُ ورودَ الخدودِوفرَّجْتُ بين الشفاهِ قليلًالينفرد الوجه بالضحكاتِتعالي لنا كلَّ ليلٍولكنْأليس هنالك أفضلَ مما هناأليس لديك هناك أنيسٌأأغْضَبك الميتون القُدامىأم انَك لا تشتهين الخلودَألم يبسمِ الحظُّ بعدُوأنتِ احتملتِالمزيدَ من القَسواتِالمزيدَ من البَخْسِوارتحتِ بالموتْ..أليس كذلك..إذنْ كيفَ لا تَقْنَعينَبأن من الأفضل الآنألا تفيضَ دموعُك في كلِّ ليلٍوأن تجلسي في ظِلَالَةِ صِفْصَافةٍربماأو جوارِ سريرِكتحكين عن صُدفٍ حُلوةٍومسارٍ طويلٍأليس لديك من النُكَتِ العائليةِما يجلبُ الضِحْكَ من سَاحِقَاتِ القُلوبِاطمئني:«الجميعُ بخيرٍ»ولا تجزعيإن تضاءلَ رزقُ العيالِ..ألا ترغبين ببعضِ العبثْببعضِ المزاحِكأن ترسمي فوقَ أيدي الصغارِدوائرَ أسنانِك الطيبةْوأن تقرصي وجَناتِ البناتِلتحمرَّ..ولتحذري إن تضايقنمنك...الصبايا كَبِرنَوصرن يُرَتِّقن أثوابَ أزواجِهنوأنتِ إذا عُدتِلن يستريحَ الرجالُالبيوتُ تَضيقُالشوارعُ ليستْ هيَالنهرُ جَفَّوراحتْ قراريطُك الخمسُوالإخوةُ العائدون من الحَقلِماتَ كِبَارهُمُوالصغارُ يدورون في ماكيناتِ البخارِوابنُك ماتَ...وبعدُأليسَ من الحكمةِ الآنأن نتراجعَ عن مثلِ هذا الفُضولِوأن نتركَ النائمينَونمضي إلى حجرةٍ لست أغلقُ شباكَهاولا باب أترُكه ليعوقَ مسارَ الحراساتِ..والطيرُ؛لا تقلقي بخصوصِ الذي بالجناحينَ يعلوإلى أن يلامسَ آخرَ ضوءٍ يلوحُ..