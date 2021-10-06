أوضح المتحدث الإعلامي للهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر الحكمي، أن الهيئة أتلفت 3.5 مليون منتهك لحقوق الحماية الفكرية، توزعت بين مواد مكتوبة ومرئية وسمعية،جاء ذلك في ندوة شاركت فيها نورة العماري ود. الهنوف الدباسي من الهيئة، وأقيمت بمسرح معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 ضمن فعاليات مؤتمر الناشرين الذي يستمر على مدى يومي الإثنين والثلاثاء، متضمناً ندوات وجلسات يتحدث فيها قادة صناعة النشر.وأشار الحكمي في مداخلته إلى أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تقوم بدور كبير في حماية الملكية الفكرية في كافة المجالات، مضيفاً بأن 3 جهات دُمجت في الهيئة لتسهيل وصول المستثمرين.من جهتها، بينت نورة العماري أن الهيئة أنشأت عيادات استشارية تقدم المشورة للأفراد والشركات حول كيفية حماية وتطوير العمل والإنتاج الإبداعي والابتكاري، فيما أشارت الدكتورة الهنوف الدباس إلى أن الجهة التي تفصل في نزاعات الملكية الفكرية هي المحاكم التجارية مبنية بأن الأفكار لا تُحمى إلا إذ جُسّدت في عمل مكتوب أو مرئي أو مسموع.