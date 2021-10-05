‏ يشارك الإعلامي عماد المديفر الباحث في شؤون الإعلام السياسي والجماعات المتطرفة بثلاثة مؤلفات علمية متخصصة في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر 2021.‏ ويعد المديفر أحد الكتاب الرئيسيين في الوكالة العربية للعلاقات العامة المتخصصة ودار النشر الوحيدة في تخصص العلاقات العامة بالوطن العربي من خلال إصداراتها العلمية المحكمة، حيث تصدر سلاسل علمية هي: مكتبة العلاقات العامة، نظريات في العلوم الاجتماعية، ومجلة بحوث العلاقات العامة الشرق الأوسط التي تشرف عليها الجمعية المصرية للعلاقات العامة.‏ وفي حين يأتي كتاب «منابع الإرهاب المتأسلم» كأحد أبرز الكتابات العلمية المتخصصة لرصد دور الأشخاص والتنظيمات والراديكاليات المتطرفة وكشف الدور الخفي الذي تلعبه بعض الدول لدعم هذه الكيانات الإرهابية بهدف تحقيق أهدافها السياسية على المسرحين الإقليمي والدولي؛ إلا أن كتاب المديفر: «الدبلوماسية الشعبية في زمن الإعلام الجديد» هو بحق منارة معرفية تلقي الضوء على دور الدبلوماسية الشعبية، كقوة ناعمة، وركيزة أساسية لدعم الدول وسياستها الخارجية. أما كتاب «الإعلام الجديد في المؤسسات الدبلوماسية» فهو أحدث إصدارات الوكالة العربية للعلاقات العامة، الذي يتحدث فيه المديفر عن استخدامات وسائل التواصل الحديثة في المؤسسات الدبلوماسية واصفاً إياها بالعمود الفقري للتواصل مع الجمهور والدول والمؤسسات في هذا العصر الموسوم بالمعلوماتية وقوة تأثير الرأي العام.‏ وتحظى مؤلفات الباحث الإعلامي عماد المديفر بقبول قطاع عريض من المثقفين كونها كتابات علمية رصينة ومحكمة من قبل الهيئة الاستشارية لدار النشر التي تصدرها.. هذه الإصدارات متوافرة الآن بجناح L11 الوكالة العربية للعلاقات العامة بمعرض الرياض الدولي للكتاب.