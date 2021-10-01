أعلن نادي القصيم الأدبي إطلاق جائزة التوحيد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، التي تمنح لأفضل عمل روائي أو مسرحي أو ملحمي يجسد ملحمة التوحيد والبطولات التي خاضها الملك عبدالعزيز ورجالاته في سبيل توحيد المملكة العربية السعودية، أو يجسد الإنجازات والتحولات التي تحققت بعد عملية التوحيد، وقيمة الجائزة 100 ألف ريال تمنح لأفضل عمل يقدم للنادي. وأضاف النادي أن الفرصة متاحة لأصحاب الأعمال المتقدمة ستكون إلى نهاية هذا العام الهجري (١٤٤٣)، مشترطا أن يستلهم العملُ الأدبي التاريخَ الوطني الحديث وأن يكون باللغة العربية الفصحى، وأن تتوافر فيه شروط ومقومات الأدب الرفيع، وألا يقل حجمه عن 200 صفحة، على أن يعلن النادي نتيجة الجائزة وتكريم الفائزين في اليوم الوطني الثاني والتسعين بإذن الله.