أكد الفنان التشكيلي السعودي محمد الشنيفي أنّ اتجاهه للبيئة في أعماله الإبداعية يأتي ضمن محاولته تقديم ثقافة الوطن بشكل متقن سواء في ماضيه الجميل أو في حاضره المزهر. وأضاف أنّ هناك تفاصيل مهمة يمكن إبرازها للعالم في قالب تشكيلي عصري ومثير للاهتمام دون تجاهل للوعي والإحساس اللذين يجمعان هذا العمل الفني التشكيلي المقدّم.وأكد الشنيفي أهمية الفن الرقمي وأنه يحظى باهتمام بالغ وتبرمج له أكبر الشركات العالمية أحدث البرامج والأدوات، وشدد على انتشاره محليا في العهد السعودي الجديد، إذ أصبحت تبنى له الأكاديميات والمعارض العالمية مثلها مثل أكبر المعارض التي تهتم بهذا الفن على المستوى العالمي، وتنطلق من الدرعية قريباً.وذكر الشنيفي أنّ جمعيات الفنون بحاجة للتطوير وتقويم تجاربها لتكون لديها قابلية للفنون العصرية، مطالباً بأهمية تضمين وتدريس الفنون الرقمية في المدارس، لكونها محوراً رئيسياً في كافة المجالات وليس فقط لفنون الرسم، فالفن الرقمي بجميع أشكاله هو نبض التطور التقني في جميع المجالات دون استثناء وهو الأنسب والأهم لتبنيه في وقتنا الحاضر في العملية التعليمية الجديدة، لكي نتمكن من السير قدما بمحاذاة التطورات العالمية المتسارعة في جميع أنحاء العالم التقني.وأكد الشنيفي أن أعماله الفنية تعرض للاقتناء بشكل مستمر كمنتج فني عالي الجودة سواء في الجانب التقني الفني أو الجانب الإنتاجي عالي المستوى.