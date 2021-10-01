أعلن نادي المنطقة الشرقية الأدبي عن جائزة سنوية تحمل اسم «جائزة الموقف الأدبي» للمنجز الأدبي المنطوي على موقف مؤثر مشهود وكان له أثر في المتلقين دراسة أو تعليقا عليه أو محاكاة له.وعن مجال الجائزة وشروطها قال رئيس مجلس إدارة النادي الأمين العام للجائزة الناقد محمد بن عبدالله بودي، إن هذه الجائزة تمنح لموقف أدبي ذي تأثير عميق في مساره، تثمينا له وتكريما لصاحبه، واستنهاضا لمواقف أدبية تسجل ضمن المواقف التي تحفل ببيان قيم الحق والخير والجمال، وتحفيزا لأصحاب المَلَكات والقدرات لمحاكاته في مواقف أخرى.ويشمل فضاء الجائزة كل موقف مؤثر تشكّل في قالب أدبي مثل خطبة أو مناظرة أو محاورة أو محاضرة أو مقالة أو نص شعري أو قصة أو رواية. وأوضح أن شروط الترشيح للجائزة:‏- أن يكون الموقف منسجما مع ثوابتنا الإسلامية، وقيمنا الوطنية.‏- ألا يكون الموقف الأدبي مكرّما في جوائز أخرى.‏- ألا يرشح صاحب الموقف نفسه.‏- يقبل الترشيح لعدة مواقف لمرشح واحد.‏- أن تكون الأعمال المرشحة معلنة سابقا في الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، أو شبكات التواصل الرقمي.‏- تُقبل المنجزات الفردية والمشتركة.وأضاف أن لجنة الترشيح في الأمانة العامة للجائزة تتولى اختيار من تراه مؤهلا للمنافسة، ويحق للمؤسسات الأدبية والعلمية والثقافية والإعلامية والاجتماعية الرسمية والأهلية والخاصة ترشيح من تراه مناسبا. وأكد أن الأمانة العامة للجائزة ترشح لجنة تحكيم من شخصيات وازنة لها حضورها الأدبي والثقافي والاجتماعي والإعلامي، للاطلاع على الترشيحات، واختيار الموقف الفائز منفردا، أو بالاشتراك، بعدها تعلن الأمانة العامة للجائزة اسم الفائز بالجائزة، وتكرّمه في احتفال رسمي يقيمه نادي المنطقة الشرقية الأدبي وتُقدّم له مكافأة مالية، وشهادة استحقاق، وميدالية الجائزة لفائز واحد أو أكثر، بدعم من نادي المنطقة الشرقية الأدبي. وأردف أنه يمكن للأفراد والمؤسسات الأدبية والثقافية والعلمية والإعلامية والاجتماعية المشاركة في رعاية الجائزة. وعن استقبال الترشيحات للدورة الأولى للجائزة بيّن أن تاريخ ١٦ رجب ١٤٤٣هـ الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ هو آخر موعد لقبول الترشيحات. وأضاف أن الترشيحات تستقبل على البريد الإلكتروني للجائزة:‏almawgif.aladabi.award@gmail.com