وقعت في غرام مفردة «الهاوية» منذ أن سمعتها أول مرة، دخلت أذني كما تدخل امرأة حافية غابة مهجورة. وكنت كلّما وجدت قاموساً، أهرع إلى البحث عن معنى آخر لها يتجاوز سحر معناها الأصلي. «حفرة عميقة» هكذا كانت تقول القواميس عنها ثم تصمت. كان صمت هذه الأخيرة يشبه مقصّاً، بل يشبه جريمة.. بل يشبه جريمة ارتكبها أحدهم بمقص. هي حفرة عميقة ولكن القبر حفرة عميقة أيضاً، كذلك بيوت النمل، والعين، وأشياء كثيرة. لكن الهاوية شيء آخر، إنها حفرة داخل حفرة داخل حفرة، ولو وضعت أذنك عليها ستسمع صوت موسيقى، وقد تقضي حياتك مثلي، تبحث عن تعريف فيه كلمة «عازف» أو «عزف» أو «معزوفة»، وحين لا تجد شيئاً من هذا في أي قاموس أو لغة، تغضب، وتكتب شعراً.***في الطريق إلى الحقائق تعثرت بحجر ووقعت على وجهي. سمعت حينها أصواتاً تغمغم تحت أذني. نبشت الأرض قليلاً فرأيت أناسا يبتسمون ويقولون شعراً والدودة نجمة هناك.وكان هناك ماء ونار وغيوم وقطط.أعدت التراب إلى مكانه ونفضت جلدي وعدت من حيث أتيت.. مالي أنا والحقائق؟ أنا لا أملك سوى قلبي.***كلما أغمضت عينيتهجم عليّ غابة من الأشجارأفتحهما تختفيحبيبي يظنني نائمةوأنا أتجول في الغابة***عن الطائر الذي اصطاده الفتية وكسروا عنقهانظر إليهاريشتك السوداء التي أحبتها زوجتك، إنها الريشة الوحيدة التي لم يستطيعوا اقتلاعهاحتى حين فقدوا الأمل والرغبة فيكورموك في العراءوهبّت عاصفةغطّى التراب كل شيء إلا ريشتك السوداء.. التي أحبتها زوجتك***انظروا إليهازوجة الطائر التي أحبت ريشته السوداءاصطادها الفتية وكسروا عنقهاريشتها البيضاء التي أحبّها زوجهاالريشة الوحيدة التي لم يستطيعوا اقتلاعهاموسيقىموسيقى***لا أحد في البذرةلا أحد في الليل- هناك قمر يفضح شفقة العتمة على الفرائس ويسطع فوق متاهة -إلى أين تذهبين بعينك الضخمة تلك؟لا أحد في الرؤيالا أحد في البيتلكننا سنصنع مخلباً من كلّ هذا الألمونذهب إلى الصخرة لنخدشهالا لشيءبل ليبقى أثر قصائدنا هذا المكانحيث شجر القسوة يعلوكلّما أغمضنا أعيننالكننا سنهشّم الذكريات بمطرقةتلمعونسمّي العظام شعراًونسمّي الفرس السوداء حبّاًوحين يصحبنا الموت إلى غابتهسنغلق باب الأرض بمفتاح بيتنا***لذّات ثقيلة تتسوّل الليلَالنجمة تسطع كالوخزوالعطاشى في كلّ مكان يُفسدون صورة الله والبحربينما يغرق الشاعر في رماد حديقته وحيداً***يا وردة كأنها أمّ الدّمهذا الرخام المفتّت تحت شوكتككان اسمه روحاًوكانت السفن تنزلق على سطحهنحو بحار تولد في الفجروتحملها العاقرات على ظهورهنّإلى الشعر والثكالىأيتها الوردة الحمراءكأنك أمّ الدمّلا تقولي شيئاًلا تبكيلا تقاومياحملي شوكتك واهربي***أحببت رجلاً بعيون عسليةحينها أتت إلي كل النحلات الوحيدات وقرصننيتورّم قلبي وذاب ثم انفجرثم أحببت رجلاً بعيون خضراءفصرخت أني شاعرة خضراءونافست لوركا على الموت برصاصة خضراءلكن قلبي، وسط الأعشاب، أيضاً انفجرثم أحببت رجلاً بعيون سوداءأحببته كثيراًوصرت إن قشرت تفاحة يخرج الليل منها ضخماً وسعيداًوصرت جندية العتمةلكن قلبي، وسط النجوم، أيضاً انفجر.ماذا إذن أفعل بقلب تفجره القزحيات؟..أكتب قصائد ملونة***حتى هذا الفم الذي هزمته قبلةيحدّث المدينة عن لا جدوى من التوابيتلا جدوى من التوابيتالموتى كمناطيد الحبّ يرتفعونوإن أثقلت خاصرتهم ببوابة المقبرة..لا تقطع الأشجار هكذا كالمجانيندع الخشب للنوافذ والسفن وأبواب الرغباتلاجدوى من التوابيتوإن علّقتَ في أرجلهم مجرّة من المساميرسيطيرون.. وستنفجر أيها العالم الحديدي من الغيظ والغيرة***تعال لا تخفأنا آخر المتوحشات الطيباتوهناك في منتصف قلبيشجرة كرز