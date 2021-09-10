قبل اليوم الأخير من الحرباليوم تنتهي آخر الحروب التي خضناها معاً..15 عاماً وأنا ألبس حذائي عن الأفاعي، ألبسه مقلوباً وأنسى تعديل خوذتي كما يليق بجنديّ معطوب..أشعر بالجوع أحياناً، وأترك النوم مكوماً تحت شجرة، دون أن يكترث بيقظتي الدائمة ولا بعينيّ المحمرتين من الغناءرتّبت القصائد التي سألقيها في حضرة الموتىالمنديل الذي سأمسح به زجاج الوجوهأعدت حفظ النهاياتزجاجات النبيذ أغلقتهاألبست صاحبتي قميصها المرقّطو........ حضنتها بينما كنت أدسّ في جيبها مسدساً يجيد شمّ رائحة الهزائم تفوح من قلوب الجُبناءتركتها تسبقني ريثما أنهي آخر الصلوات التي سبقتني بها.أعرف أن الطريق أطول من المتوقّع، وأنها خائفةحاولت نسيان ذلك وأنا أضع على وجهي ثلاث كلمات بشكلٍ طوليّتذكّرت أنها مسحت دم أحد الموتى لأن أمّه يتيمة، وأعطت أحد الأطفال قطعة من فيلمٍ استثنائي.الطفل الذي وجدَته بجانب أخيه قبل أن تهرب يده إلى السماء، تذكّرت أيضاً أنها بنت بيتاً لعائلة من ثلاث أخوات في ستة أيام، كنت قد ذبحت أبيهم قبل أن يطعنَ ظهرها، وتذكّرت حقيبة الإسعافات الأولية التي تحملها في قلبها.حملت أمتعتي وأخذت الطريق من يده.أول الحربلم أسمع دويّ الرصاصحاولت أن أعيد صياغة «تكنيك» الصوت واستعنت بما قاله له صديقي الميكانيكي دون جدوىتوقيت الساعة «مضبوط» حسب آخر مكالمة تلقيناها من غرفة التحكّمويفترض أن أول رصاصة قد أطلقت قبل ثانيتينالرصاصة التي لن تصيب أحداً حسب الخطةيعقبها إفراغ مخزن السلاح الآلي في بقعة ضوءلا خطأ في التوقيت ولا في المكان ولا في الأعداء الذين كتبنا أسماءهم وأسماء عائلاتهم واحداً واحداًظهر صاحبتي غائمٌ في ضباب كثيفالرؤية أعدِمت في زنزانة ضيّقة، سمعت الطلقات باتجاههاكنت مستعداً... بمشيتي شبه العسكريّة، تمرّنت عليها لساعتين قبل أن يقبض عليّ وقتٌ قصيرٌ أعرجوضع في فمي كاتمَ صوت. رأيت رتبته العسكريّة «كولونيل»راقب بصري وهو يدسّ في يدي ليلاً كاملاًعيناه تلمعان بينما يعطيني ظهره حينما يتكلّم عبر جهاز الاتصال اللاسلكيراقبت ظهره المتين، راقبته طويلاً ونبرة صوته، راقبته جيداً محاولاً إعادة تمارين اليوغا التي لا أعرفهايدي تأكلُ قميصاً ليس ليفمي فاتحٌ يخرجُ الندمَ مِنهدخّنت عطباً قديماً في التاريخابتلعت عبارة لم أفهمهاعددتُ النيران التي أشعلتها في جثث خائفةحاولت نزع صوتي من مكانهجيوشٌ تطارد فكرة واحدة تسرّبت من أكماميفقدت النّفس قبل أن أشعر بيد الكولونيل تمدّ لي قبضتها ملفوفة بورق خشنمنتصف الحرب...واقفاً ومتروكاً بعينين ناقصتينجلست مرتين أو ثلاثاًكنت أرى العيون تتحرك رغم العتمةبجانبي قنينة عشبأنصتُ لأصوات أعدائي من خلال ثقب أسود لا يسمح سوى بسماع الصوت خلف جدار يفرك نفسهكانوا ثلاثة بالضبط...صاحب الأسنان الاصطناعية يتجه يميناً، الآخر بلكنة مصطنعة في المنتصف، وأسوأ الثلاثة، الكبير بالسن، تفوح منه رائحة نفايات، انحنى يساراً....جلسوا، ثم قاموا...حكوا عن قلبي طويلاً قبل أن يلمعوا رصاصاتهمفرّش الأسوأ أسنانه بغراب ميّتأخرج صاحب الأسنان إصبعه من مكانٍ ماأما صاحب اللكنة فـ... بكىاصطف الثلاثة على جذعٍ ميّت يلتهمون دوداً يخرجُ من أعينهمجذعٌ كدت أن أرى نهايته لولا أن الهواء تعمّد ألا يتحرك من مكانهاختلطت أصوات الثلاثة بينما سمعت صوت صاحبتي تمدّ فوهة المسدّس باتجاه أسوأ الثلاثةريقها ناشفٌ، يداها ناعمتان، قطنها نائمٌ، يدها...شعرت بارتجافها بينما كنت أبعد الأفاعي عن حذائيالتفت، خفتُ، خرجت و...عُدت...ريثما انتهَت من قتل الثلاثة دون أن أسمع دويّ رصاصة واحدةنهاية الحربانتظرتها عند الباب الذي لا أعرف كيف وجدتهرجالٌ كثيرون في الانتظارنساءٌ يخرجن من حواصل العرباتسائقون يدخنون بلدانهمشممت رائحتها على الرصيف ولم أستطع التوقف عن النحيب.بعد الحرباشتريت لها خاتماً من أحد الموتىالأغنيات التي أحببناها غدَت أطفالاً يركضون على الهواءشجرُ البيت تلكأ في شرب الماء وغمزَ لي أن أذهبحملت تعبها في فميقلبي بركة ماءحين خلعَت قميصها المرقّط وضعت المسدّسَ على الرفّ وبللت أصابعها بأسماء العائلةلكننا...لم ننتبه القَدر الذي ترك قلماً وورقة موقّعة...عليها تاريخ الحياة بنهاية مفتوحة.