علّق الناقد الدكتور محمد الصفراني، على مطالبة الأندية والجمعيات بتصحيح وضعها بأنه انتابه شعور بأنها باتت تشبه الأنشطة التجارية المخالفة التي ستعطى مهلة لتصحيح أوضاعها نظاميا وإلا.رغم أن أحد رؤساء الأندية الأدبية استكمل فترة رئاسته المتبقية للمجلس الأسبق، (منذ أشهر)، إلا أن خطاب تكليفه مع المسؤول الإداري والمالي، بإدارة النادي، لم يصل، ما أوقعه في حيرة من أمره، وخشية من وقوعه في مخالفات قانونية.لاحظ أحد المراقبين أن بعض المنتمين لقطاعات العمل الثقافي، يوظّف موقعه في استثمار أقاربه، بتنفيذ أعمال ومشاريع للقطاع الذي يعمل به، وبيعها على القطاع بمبالغ باهظة، وعلّق المراقب: «متى نرتاح من جماعة امسك لي واقطع لك».