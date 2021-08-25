احتفل النادي الأدبي الثقافي في الطائف مساء أمس (الثلاثاء) بطباعة الأعمال المسرحية الكاملة لعرّاب المسرح فهد ردة الحارثي، وأقيم الحفل بمقر النادي بمشاركة جمع من الأدباء والمثقفين.

وأكد رئيس النادي عطا الله الجعيد أن نتاج الحارثي المسرحي يستحق الاحتفاء به، إذ بلغت نصوصه 47 نصا مسرحيا، توزعت على ثلاثة مسارات، منها 33 نصا لمسرح الكبار، وسبعة نصوص لمسرح الأطفال، وسبعة نصوص لمسرح المونودراما. وعدّ الكاتب المسرحي فهد ردة من رموز المسرح العربي و حازت نصوصه على جوائز عدة محلياً وعربياً.

من جانبه، عبر الحارثي لكافة منسوبي النادي عن شكره لمبادرتهم بطباعة أعماله المسرحية الكاملة، التي تعتبر نتاج نحو 30 عاما، مشيرا إلى أنه تمت طباعة وجمع هذه الأعمال في هذا الوقت بالذات حفظا له ومساهمة في إثراء مكتبة المسرح السعودي لكي يطلع عليها الباحثون والأكاديميون المختصون الذين يعانون من شح في المؤلفات المطبوعة في مجال المسرح في المملكة والوطن العربي.