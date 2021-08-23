اختار مهرجان مسرح الإسكندرية الدولي المسرحي (إبراهيم عسيري) للتكريم في دورة الفنان أشرف زكي، وانطلقت دورة المهرجان الحادي عشر أمس الأول، وكرمت عسيري لإسهاماته في دعم الحركة المسرحية في المملكة وخارجها، إذ عمل منسقاً للدول العربية في الهيئة الدولية للمسرح (ITI) إضافةً إلى إدارة مكتبها في المملكة، وشارك عضو لجنة تحكيم في الدورة التاسعة، وفي لجان تحكيم في مهرجانات عربية عدة، وعمل مديراً لمهرجان أبها المسرحي لأربع دورات، ومدير أوّل مهرجان مونودراما بالطائف، ومنسقاً لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، وقدّم ما يزيد على 80 عرضاً مسرحياً في نحو 40 مدينة سعودية وعربية وعالمية.



وتم تكريمه في المغرب وتونس والسعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان والأردن.