صدر عن مركز البحوث والتواصل المعرفي كتاب «مراكز الفكر في المجتمع السعودي ودورها في توجيه السياسة العامة» للدكتورة عفاف الأنسي، وهو في أصله رسالة علمية، تحصَّلت بها الباحثة على شهادة الدكتوراه من جامعة الملك سعود، ويُعد هذا الكتاب من الدراسات المهمة في مجالها، إذ عملت فيه الباحثة على استكشاف واقع مراكز الفكر في المملكة، وتحليل دورها في توجيه السياسات العامة.

وقد توصلت فيه إلى عدة نتائج من أبرزها أن مراكز الفكر صناعةٌ في طور التأسيس، مع تفاوت في وعي ممثلي المراكز بالهوية كمركز فكري، وأوضحت الدراسة محدودية مساحة المشاركة في السياسات العامة؛ إذ إنها، في أغلبها، دعمٌ لصانع القرار وليست توجيهاً له.

ويُعد هذا الكتاب العمل الثاني للمركز في مجال مراكز البحوث والدراسات، إذ صدر عنه من قبل كتاب «مراكز البحوث والدراسات السعودية ودورها في تحقيق رؤية 2030» من إعداد أحمد علي عسيري، والدكتور حسين محمد الحسن، وتضمَّن الكتاب جملة محاور، منها: التصنيف الدولي لمراكز البحوث والدراسات ورؤية 2030.

ولعل من أهم ما توصلا إليه هذه الدراسة ما يأتي:

- تواضع جهود المراكز في مجال الترجمة.

- ضرورة الدعم الحكومي المالي للمراكز.

- ضرورة إنشاء جهة تقوم بتنسيق الروابط بين مراكز البحوث في جميع المجالات.

- أهمية توطيد علاقات التعاون مع المراكز الفكرية العالمية.