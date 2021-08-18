أعربت الملحق الثقافي والإعلامي الجديد في سفارة ألمانيا في الرياض ستيلا شيرر، إلى تطلعها للعمل في مجالات التعاون والصداقة السعودية - الألمانية خلال السنوات الثلاث القادمة، مؤكدة تشرفها بأن يكون التعرف على الثقافة السعودية جزءا من عملها.

وقال شيرر - في مقطع فيديو نشرته السفارة الألمانية في المملكة عبر حسابها في «تويتر»-: «يمكنني زيارة مواقعكم الجميلة، واستكشاف الصحراء والجبال والساحل، مضيفة:»هناك العديد من الفنانين المعروفين يعملون معا من السعوديين والألمان، ونتشرف في سفارة ألمانيا بلقاء العديد من الفنانين السعوديين المستجدين، لنمهد الطريق لتبادل ثقافي طويل".

وتابعت: «سعيدة جدا أن بإمكان السعوديين الآن احتضان إرثهم الثقافي العريق، وأن لديهم هذا العدد الرائع من الفنانين المعاصرين، وأن وزارة الثقافة ترحب بالتبادل الثقافي العالمي».

وأفادت بأن القسم الثقافي في السفارة الألمانية في الرياض سيعمل على اتفاقيات حكومية للتبادل الثقافي، مضيفة: «سنحاول إضافة الإطار الزمني على هذا التبادل، وسنعمل على موضوع المنح الدراسية لمختلف المجالات مثل الرياضة والثقافة والتعليم».

وحول جائحة كورونا المستجد، قالت: «تدخلت جائحة «كوفيد-19» في برنامجنا الثقافي، لم نستطع ترتيب أي أمسية سينمائية ولا معرض أو حفل فني، لقد اشتقنا لكم، والخبر السعيد هو: سنستأنف برنامجنا الثقافي في سبتمبر».