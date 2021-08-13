وهمإنْ هاجروا وجدوا الصدىإنْ عادَ منهم هاجسٌخطفوا الحقيقةَ كلَّهاوتوهموا بوسائد العطشِ العصيّةِواعتلواقممَ اليباب........ ..لا شيء يمكنُ أن يقالْلا شيء يمكنُ أن يُرىويكونُ في ما خايلواغيرُ التوهُّمِ في الذيللوهم يوقظهُ الندىويعيدهُلعيوننا ألماً كثيفاًيرتويمن نارِ وحشتهِالسرابْ !!سؤالماذا سيحدثُ إنْ وجدتُ العمرَأقصرَ من قصيدةِ شاعرٍحَمَلَ المجازَ بنبضهومضى يغني للأبدْ!!؟ماذا سيحدثُ إن محتني الريحُمن صورِ الجهاتِ وقلدتني صوتَهاوعرفتُ أني غارقٌفي الموجِمن حزنيلأحلمَ بالمددْ..؟!!سيمرُّ كلُّ الوقتِ من غيرِ انتباهٍنحو مهجةِ خاطريويقولُ عاشَ على البسيطةِقبلهُ الماضونَ من ليلِ النهايةللبدايةِدونَ أن يبقى أحدْ!!مَجَازما كانَ كانَوكُنْتَ أنتْشَبَهٌ ينامُ علي شَبَهْ!كُنْ كالبريقِ العذبِ واملأْقلبَكَ المفتونَ بالأسفارِوافتحْ للوصايا بابَها المنسيِّكي لا تنتبهْ!ما كانَ كانَوكُنْتَ أنتَ معلقاً بين الجهاتِالحالماتِبوجهةٍلتقولَ مهلاً لا تقاومُ سِرَّكَالعاريوصوّبْ في المدى كلَّ الكلامِلكي يطيرَ بشِعْرِهِوبحبرِ روحِكَتكُتبَهْ !!فَلَقوصحى الأرقْوبعطرهِ غمَرَ البيوتَكرعشةٍكجُناحِ طيرٍ لاهبٍيغوي النوافذَ كي تناديفي الصدى قمراً يُطلُّ علىفَلَقْويُحرضُ الأشياءَ توقظنيخفيفَ الدمعِ من صمتِ السباتِتُعيديني طفلاً يداعبُ نجمةًغابتْ بوجهِ حبيبتيونستْ بضحكِتهاوجوهُ العاشقينَوأنجبَتْرؤياي من رؤيا الغَسَقْ