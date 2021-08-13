هن الشواردُيسرحنَ حيثُ تعزفُ الأرضُ نايَها للسحابْحيثُ يأنسُ الظلُ لحفيفِ الشجرْوالشمسُ في القطارِ الأخيرِتنذرُ الواقفين:اصعدواوامرحواواشربوا نخبَ هذا الحبورِقبل بدءِ المغيبْ***هن الشواردُيسكبنَ في معطفِ الليلِعطرَ السهرْحين تفتحُ نافذةً نجمةٌ في السماءْتنبئُ الساهرين:الضياءَالضياءَفاعقلوا رهنَ أقدامِكمخيلَ هذا المساءِوارقصواارقصواحتى تنبتَ الأرضُ شدوَها الغضَّحان وقتُ الغناءْواملأوا أقداحَ أرواحِكممن معينِ القمرْ***هن الشواردُغنوةٌ ترتقي حمرةَ الفجرِتنسجُ لحنَها للوجودِحيث يخضَّرُ غصنُ الحياةِوالبلابلُ تسكبُ خمرَها في الشفاهْوالظباءُ -اللواتي خضبنَ الفيافي بالخطى الجافلاتْ-كحلنَ أهدابَهنكي تمرَّ الشواردُ على الرمشِ سابحاتٍكالتي مرتِ الأمسَبين هدبيَّظبيةً شاردهْورمتْ بين سربِ البيانِسهمَ ألحاظِها