عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالمملكة العربية السعودية اجتماعا لبحث آفاق التعاون بين الإيسيسكو والمكتبة، في مجالات الترجمة، والنشر، والرقمنة، وإنتاج الأفلام الوثائقية والإصدارات الإلكترونية، وعقد النشاطات الفكرية والثقافية، وإنشاء الكراسي العلمية.

ترأس الاجتماع، الذي قبل قليل عبر تقنية الاتصال المرئي الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للإيسيسكو، والدكتور عبدالكريم الزيد نائب المشرف العام على المكتبة، بمشاركة عدد من مديري القطاعات بالإيسيسكو، والدكتور بندر المبارك المدير العام للمكتبة، والدكتور سعيد السعيد رئيس جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، والدكتور إبراهيم البلوي عضو اللجنة العلمية لجائزة الملك عبدالله العالمية للترجمة.

وفي كلمته خلال الاجتماع أثنى الدكتور المالك بشكل كبير على ما تقوم به وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية من جهود وأدوار كبيرة للحفاظ على الهوية الثقافية، وترسيخ قيم الحوار والتنوع، من خلال برامج ومشاريع عديدة طموحة لا يقتصر إشعاعها على داخل المملكة، وإنما يمتد لغيرها من الدول الشقيقة والصديقة، عبر تعاون الوزارة وشراكاتها المتميزة مع المنظمات الدولية المعنية بالعمل الثقافي والحفاظ على التراث المادي وغير المادي.

وأكد المدير العام للإيسيسكو أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، مؤسسة ثقافية وعلمية وفكرية رائدة ومتميزة، وتقدم خدمات نوعية رفيعة المستوى داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، مؤكدا أن الإيسيسكو ستحرص على بناء وتعزيز شراكة ناجحة مع المكتبة وغيرها من المكتبات الرائدة في الدول الأعضاء.

ومن جهته، أشار الدكتور عبدالكريم الزيد إلى أن مكتبة الملك عبدالعزيز تتطلع إلى تعاون مثمر مع الإيسيسكو في المجالات المشتركة، وبناء شراكة مع المنظمة تعتبر خطوة مهمة ستمكن من إطلاق وتنفيذ برامج ومشاريع كبرى في المجال الفكري والثقافي.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على توقيع اتفاقية تعاون تقوم على برامج عمل متكاملة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في المملكة العربية السعودية.