أعلن النادي الأدبي الثقافي بالطائف أسماء الفائزين بجائزة الشاعر محمد الثبيتي للإبداع في دورتها الرابعة.

أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد، مشيرا إلى أن أمانة جائزة الشاعر محمد الثبيتي للإبداع استعرضت في اجتماعها، نتائج تحكيم الأعمال المقدمة للجائزة في فرعيْ الديوان الشعري والنص المسرحي خلال الدورة الرابعة للجائزة، كما صوّتت الأمانة بالاقتراع السري على اختيار الفائز بجائزة الأمانة على مجمل التجربة الشعرية والدور الثقافي لهذا العام لشعراء ونقاد ودارسين من مختلف البلدان العربية.

وتداول أعضاء أمانة الجائزة أسماء شعراء وشاعرات رشحهم أعضاء الجائزة للفوز بجائزة التجربة الشعرية، وانتهت عمليات التصويت السري والاقتراع باختيار الشاعر د. محمد حبيبي من المملكة العربية السعودية ومنحه جائزة التجربة الشعرية على مجمل أعماله ودوره الثقافي ومقدار الجائزة لهذا الفرع 100 ألف ريال.

وفاز الشاعر إياد حكمي بجائزة الديوان الشعري عن ديوانه (لا أعرف الغرباء أعرف حُزنهم) بأغلبية أصوات المحكمين، ومقدار الجائزة لهذا الفرع 50 ألف ريال، وتناصف كل من الكاتبة الدكتورة شفيقة وعيل من الجزائر والكاتب محمد الراشدي من المملكة العربية السعودية جائزة النص المسرحي المستوحى من نص البابلي للشاعر محمد الثبيتي مناصفة بأغلبية أصوات المحكمين، ومقدار الجائزة لهذا الفرع 50 ألف ريال.

من ناحية أخرى، وجّه الجعيد شكره وتقديره لأمانة الجائزة في دورتها الرابعة ممثلة في أمين الجائزة الدكتور سعيد السريحي والأعضاء حسين بافقيه، وأحمد البوق، والدكتور أحمد الهلالي، ومقرر الجائزة الدكتور قليل الثبيتي، وسكرتير الجائزة أمين العصري، على جهودهم ودورهم في إنجاح أعمال الدورة الرابعة للجائزة، ودأب الأمانة على الشفافية والموضوعية في اختيار الأسماء والأعمال الفائزة، كما وجّه شكره وامتنانه لفريق التحكيم الذين عكفوا على قراءة وتقييم الأعمال المشاركة من دواوين شعرية ونصوص مسرحية.