احتفت قافلة نادي الباحة الأدبي البارحة في المقهى الثقافي (سول) بالقاص جمعان علي الكرت، واستعرض الكرت تجربته القرائية والكتابية والأدبية، وقدم النادي عرضاً مرئياً عن منجزاته، وأسهم عدد من الكُتّاب، والمثقفين والمثقفات، بالمشاركات الشعرية والسردية، وتخللت الفعاليات مسابقات ثقافية لجميع الأعمار، وتبرع النادي بمكتبة للمقهى.

وأوضح رئيس النادي الشاعر حسن الزهراني أن دور المقاهي الثقافية مكمّل لدور مؤسسات الأدب، مؤكداً أن نقل الفعاليات للمقهى يأتي في إطار الشراكة المجتمعية بين النادي وبين المؤسسات الأهلية؛ لتعزيز التفاعل والوصول بالفعل الثقافي للمتلقي، وتلبية لأذواق الأطياف المجتمعية، موضحاً حرص الجميع على تطبيق جميع الاحترازات الوقائية، مشيراً إلى استمرار برنامج صيف نادي الباحة الأدبي الثقافي عبر نشاطات عدة ومتنوعة تقام داخل النادي وخارجه وفي مدن ومحافظات منطقة الباحة.