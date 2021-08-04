نظم نادي الجوف الأدبي الثقافي أمسية للشعراء محمد إبراهيم يعقوب، شتيوي الغيثي، سلطان السبهان، والدكتور خليف الغالب، مساء أمس (الثلاثاء).

وقدم شعراء الأمسية التي أداراها الإعلامي محمد الحسن في المركز الثقافي بمدينة سكاكا أجمل قصائدهم الوطنية والوجدانية، كما نظم النادي حفلاً لتوقيع ديوان الشاعر شتيوي الغيثي «سيرة لبياض قديم» الصادر عن نادي الجوف الأدبي الثقافي.

من جانبه، أوضح رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط أن الأمسية الشعرية تأتي ضمن خطة لنشر الأدب والثقافة وإثراء المشهد الثقافي في جميع محافظات المنطقة. وفي السياق ذاته، كرم النبط -ضمن مبادرة النادي لتكريم المواهب الشابة في مجالات الأدب والثقافة بحضور ومشاركة كبار المفكرين والأدباء والمثقفين الذين يستضيفهم النادي في أنشطته وبرامجه- الطالب عبدالواحد علي السرحاني؛ لتميزه في المسابقات والمناسبات الثقافية.