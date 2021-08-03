تتجه قافلة نادي الباحة الأدبي مساء غد في أحدث مقهى ثقافي بالمنطقة، وتبدأ الفعاليات عند الساعة التاسعة بعرض مرئي عن منجزات النادي، يتلوه لقاء مع الأديب جمعان الكرت، يروي فيه سيرته مع الكتابة الصحفية والسرد، فيما يسهم عدد من الكُتّاب بالمشاركات الشعرية والسردية والفنية، وتتاح مساحة للمواهب الشابة، ويتخلل الفعاليات مسابقات ثقافية لجميع الأعمار، إضافة إلى معرض الكتاب المتنقل. وأوضح رئيس النادي الشاعر حسن الزهراني أن نقل الفعاليات للمقهى يأتي في إطار الشراكة المجتمعية بين النادي وبين المؤسسات الأهلية؛ لتعزيز التفاعل والوصول بالفعل الثقافي للمتلقي، وتلبية لأذواق الأطياف المجتمعية، مؤكداً تطبيق جميع الاحترازات الوقائية، مشيراً إلى استمرار برنامج صيف نادي الباحة الأدبي الثقافي عبر نشاطات عدة ومتنوعة تقام داخل النادي وفي مدن ومحافظات منطقة الباحة.

يذكر أن النادي أقام ملتقى الرواية الدولي الشهر الماضي بحضور عربي وعالمي لافت ووجد أصداء كبيرة في أوساط المثقفين داخل المملكة وخارجها.