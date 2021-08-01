نظم نادي الجوف الأدبي الثقافي أمس (السبت)، لقاءين في محافظة القريات، لتشجيع الأطفال على القراءة، قدمهما مدرب القراءة وراوي قصص الأطفال أحمد طابعجي.

وخُصص اللقاء الأول لأولياء الأمور بعنوان «كيف نشجع أطفالنا على القراءة؟»، تحدث طابعجي عن تهيئة البيت لبيئة محفزة على القراءة، وتنمية مهارات الطفل من خلال القراءة، واختيار الكتاب المناسب للطفل، إضافة إلى طرق لاستمرار الطفل على القراءة.

أما اللقاء الثاني فقد خُصص للأطفال واليافعين بعنوان «لماذا نقرأ؟»، وقدم فيه طابعجي تدريبات عملية وقصص في علاقة القراءة بالقيم والكتابة والتحدث والتواصل مع الآخرين.

من جانبه، أوضح رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط، أن اللقاءات تأتي ضمن خطة النادي لتنظيم الأنشطة والبرامج الأدبية والثقافية في محافظات المنطقة كافة، واستشعاراً من النادي بأهمية نشر ثقافة القراءة خصوصاً لدى فئة النشء.

وفي السياق ذاته، كرّم النبط في لقاء قصر كاف الأثري ضمن مبادرة النادي لتكريم المواهب الشابة في مجالات الأدب والثقافة بحضور ومشاركة كبار المفكرين والأدباء والمثقفين الذين يستضيفهم النادي في أنشطته وبرامجه، الطالب أصيل محمود الشراري على تميزه في المسابقات واللقاءات الثقافية على مستوى المملكة، وكرّم في لقاء مكتبة بيّنة الطالبة رغد محمد الرويلي لتميزها في كتابة القصص.