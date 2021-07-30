ليس صراعا مع المرض،المرضُ وغدٌ،لا يقفُ في وجهِكولا ينظرُ في عينيك،والصراعُ شيمةُ الشجعان،أما المرض فخبيثٌ وجبان،المرض عبدٌ لئيم،يطعنُ في غفلةٍ، ويدسُّ سُمَّهُ في الجسد.الموت سيّدُه، وهو مجرّدُ مأجورٍ، يدبُّ على رؤوسِ أصابعِهِ والناسُ نيام، يتلصّصُ بلا ذمّة، ويلبُدُ في العتمة.كلُّ مواجهةٍ، عادلة، حتى لو لم تكن نزيهة، وهو ما لا يدّعيه المرض، إلا إذا تغلغلَ ونفثَ الألمَ في العظام.الموتُ آخرُ الشجعان فلا تأسفْ على ملاقاتِهِ وجهاً لوجه،لا تُدِرْ ظهرَكواطلبْهُ في نزال،لئلا تصيرَ فريسة،تستدرُّ الشفقةَ،وتطيلُ تعلّقَك،عليك أن تستفزَّ سهمَهُبكلِّ ما بقَيَ لك من أَنَفَة،وتسمعَ حفيفَ الحربةِ في الهواء،قُبَيلَ تحريرِ روحِكنحو الأعالي.14 أبريل 2021م