لم يقترف أبداً نهايَتَهولم يعرف له أحدٌ بدايةْللوقتِ قامتهُ المديدةُلا يشيخُولا يموتُوكلما حدجَتهُ أعيُننا استفزتنا خطاهُوأمعَنَت في النأيِيا هذا المؤقَّتَوالمبدَّدَ في صحاري الروحِكم خدَعتْ طيوفُك وهي تعبرُنارصانةَ وهمِنا الجبارِفامتثلتْ هشاشتُنا لضُعفكَ..غير أنكَ كنت أقوى دائماً مما نظنُّوكنت أذكىلم تبح أبداً بسرِّكلم تخبئِ كلَّ أقنعةِ الحوادثِ في خزانتكَ القديمةِكنتَ تتركها وراءكَ ثم تمضيمُبهماً كالريحِلم يعرف لها أحدٌ بلادا.ربما خدَشَتْ رزانةَ خطوكَ الأسماءُتُطلقها مجازاتٍ لتُمعنَ في غيابكَأيها الوقتُ / الزمانُ / الساعةُ / الأبدُ / الحياةُ / العمرُيا دهراًيمرُّيمرُّوانتبَهت أخيراً ساعتي للوقتِبعد دقيقةٍ سترِنُّ أجراسُ النهايةِكي أجُرَّ خطايَ مرتحلاً لفصلٍ آخرٍوأظلُّ أسألُفي الطريقِ إليه...ما جدوى انشطارِ الوقتِ بين يديَّ؟أسألُ ساعتيفتزُمُّ دهشَتَها العقاربُثم تمضيربما هي لا تحبُّ إضاعةَ الأوقاتِفي نسجِ الإجاباتِ البسيطةِدائماً مثلي.ولم تبلغُ نهايَتها العقاربُكي تُريحَ وتستريحَبعيدةً تبدو المسافةُبين أولِّها وآخرها..ولي أن أحتفيْ بالبُرهةِ العذراءِتغمرني فأنسانيوأسلمُ خطوتي للتِيهِ.تمحوني وتكتبنيعلى السبورةِ البيضاءِهذي البرهةُ العذراءُلا وهماً أكونُولا أصيرُ حقيقةً خرقاءَأبدو مبهماًكملامحِ الوقتِ الغزيرةِهكذا أمضي بلا وعيٍلأشرقَ في غيابي.