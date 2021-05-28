تناولت مجلة أدباء أوزبكستان (شرق يولدوزي) تجربة الشاعر والمسرحي صالح زمانان في عددها الأخير -أبريل2021م، احتفاءً بالأدب السعودي المعاصر، وجاء الملف الخاص بتجربة زمانان الشعرية ضمن قسم الأدب العالمي الذي أصدرته المجلة، في الذكرى الـ90 على تأسيسها، وتزامناً مع صدور مجموعة الشاعر (نُزل الأبدية) مترجمة إلى اللغة الأوزبكية، عن دار ياشلار بطشقند.جاء العدد في 176 صفحة من القطع الكبير، وخصصت المجلة 16 صفحة لقصائد زمانان، إضافة إلى تقديم وقراءة نقديّة لأستاذ اللغة العربية وآدابها بجامعة علي شير نوائي الحكومية بطشقند الدكتور مرتضى سيد بعنوان (صوت عميق من شعر الحداثة السعودي) تلاها ملف شعري بعنوان: «ظبية الذاكرة في هدأتها...»، ضمّ 12 قصيدة للشاعر تمت ترجمتها للغة الأوزبكية.كما ضم العدد مجموعة قصائد للشعراء أسعد مختار (1920-1997م) في زاوية «وجوه خالدة»، وإرغش محمد عطاء روح، وبهار خالبيكوفا، وتورا ميرزا. وفي قسم السرد تناولت المجلة قصصاً قصيرة لجورا فاضل، وعلي شير نظر، وآخرين. ونشر قسم الدراسات الأدبية أوراقًا علميّة لباترخان أكرم، وسعدالله ماتياعقوبوف، وعدد من الباحثين. وفي القسم الخاص بالإبداعات الأدبية للشباب، استعرضت المجلة عددًا من المُؤلفات والنصوص لكلٍ من: سحراب ضياء، ونجم الدين إرماتوف، ورحيمجان قدراتوف. إضافة إلى مجموعة من المواد الأدبيّة والبحثيّة، بلغ عدد المشاركين بها 28 كاتبا وكاتبة.يذكر أنها تجربة غير مسبوقة في تسليط قسم الأدب العالمي بالمجلة، الضوء على الأدب السعودي.