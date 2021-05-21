افتتح وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، اليوم الجمعة (21 مايو 2021) الجناح السعودي المشارك في النسخة 17 من بينالي البندقية للعِمارة، في حفل نظمته هيئة فنون العمارة والتصميم، وحضره سفير المملكة لدى إيطاليا الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس بينالي البندقية روبرتو سيكوتو، والرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية السليمان، وجمع من المسؤولين الثقافيين والمهتمين من المملكة والعالم.

وألقى وزير الثقافة كلمةً أكد فيها الاعتزاز البالغ بافتتاح الجناح الوطني للمملكة العربية السعودية في معرض العمارة الدولي الـ17 في بينالي البندقية، «الذي يتضمن أعمالاً ملهمة تعكس تمازج إرثنا العريق ورؤية بلادنا للمستقبل في فنون العمارة التي كانت حاضرة بتنوعها الفريد وجمالها في تفاصيل تاريخنا الثقافي منذ آلاف السنين»، منوهاً بالدور المحوري الذي تلعبه الفنون في «خلق فرص أفضل للحوار، وتوسيع المدارك، وفتح مجالات جديدة للتواصل الإنساني، خاصة في الأوقات الصعبة مثل فترة جائحة COVID-19».

وقدم وزير الثقافة تقديره البالغ للجهود التي يبذلها بينالي البندقية في هذا السياق «التي ساهمت في الحفاظ على حيوية هذه الرسالة المهمة للفنون والثقافة»، مثنياً على تميز العلاقات الثقافية بين المملكة وإيطاليا «ففي العام الماضي، نجح البلدان معاً، وبدعم من مجموعة العشرين، في وضع الثقافة على جدول أعمال مجموعة العشرين لأول مرة، وفي هذا العام، قدمنا وما زلنا نقدّم دعمنا الكامل لإيطاليا في المسار الثقافي لمجموعة العشرين خلال فترة الرئاسة الإيطالية لأعمال المجموعة، ونرحب دائماً بفرص جديدة للتعاون الثقافي مع أصدقائنا في إيطاليا».

ثم ألقت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية السليمان كلمة قالت فيها إن الجناح السعودي يشكّل مقراً للبحث والاستكشاف، ويدعم ويحتفل بالتطور الفني والإبداعي الذي تعيشه المملكة حالياً. وأضافت أن الجناح يتضمن معرضاً يتتبّع تاريخ الحجر، ويدرس كيفية تكيف البيئة العمرانية والنسيج الحضري لاستيعاب الظروف الطارئة، وكيف يتبدل معنى هذه المساحات واستخدامها مع مرور الوقت.

ثم تجوّل وزير الثقافة والحضور في أقسام الجناح السعودي الذي حمل عنوان «مقار» وتشرف على تنظيمه وإدارته هيئة فنون العمارة والتصميم، ويأتي بصفته معرضاً تجريبياً يحلل سلسلة من التشكيلات المكانية والاجتماعية للقاء «الآخر»، تتداخل فيها تواريخ وبروتوكولات وإيماءات الحجر الصحي والاستضافة والسكن. وفي ما يتعدّى مفهوم «أماكن العيش»، ينطوي معرض «مقار» على الهياكل المؤقتة والدائمة التي برزت للتعامل مع خطر العدوى أثناء أحداث ضخمة كمواسم انتشار الأوبئة. ومن خلال قراءة تاريخ هذه الأماكن المغلقة، يبحث المعرض في الطُرق التي تتكيّف من خلالها البيئة المبنية والنسيج الحضري مع الطوارئ ويتناول تغيّر معنى هذه المساحات واستخدامها مع مرور الوقت، كاشفاً عن التوترات القائمة بين الفصل المتأصل في الحجر الصحي والإقامة الضرورية لمواصلة العيش.

ويستمر نشاط الجناح السعودي طيلة فترة إقامة بينالي البندقية للعمارة في نسخته الـ 17 ويقام هذا العام تحت عنوان «كيف سنعيش معاً؟»، خلال الفترة من 22 مايو إلى 21 نوفمبر 2021، في مقر البينالي الدائم في مدينة البندقية الإيطالية.