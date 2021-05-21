فازت رواية «شوجى باين» بجائزة كتاب العام في حفل توزيع جوائز الكُتاب البريطانية، وقال المؤلف دوجلاس ستيوارت متحدثاً من منزله في نيويورك: «لن يكون شوجي باين في العالم دون دعم عائلتي، ومن الواضح أن والدتي، التي هي في قلب الرواية، لكنى أود أن أشكر جميع بائعي الكتب والقراء البريطانيين الذين أخذوا شوجي على محمل الجد، وشكري للفريق المذهل في Picador، الذى انتهز الفرصة في كتابي الاسكتلندي الحزين. ولكل من تبنى القصة - وخصوصاً في مثل هذا العام الصعب والغريب، أنا ممتن جداً لكم».وأشادت لجنة تحكيم الجائزة بالرواية، التي استغرق «ستيوارت» في كتابتها أكثر من عقد من الزمان، ووصفتها اللجنة بأنها «كلاسيكية» تجمع بين جودة الكتابة ورؤية النشر المبتكرة والمبيعات الممتازة، وتدور الرواية حول صبي نشأ وسط الفقر والإدمان في الثمانينات، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع بوك سلير.وأضافت أليس أوكيف رئيسة لجنة كتب العام: «أن قصة شوجي وحبه لأمه المدمنة على الكحول هي قصة أخذها القراء والنقاد إلى قلوبهم».